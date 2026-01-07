Gol de Raúl Jiménez encamina el triunfo del Fulham sobre el campeón del mundo Chelsea

Raúl Jiménez continúa encendido en la Premier League de Inglaterra, justo en el tramo clave rumbo al Mundial 2026, donde busca asegurar su lugar en la Selección Mexicana. El atacante no solo responde con goles, sino también con regularidad física, uno de los factores más importantes tras su historial de lesiones.

Este miércoles, durante la jornada doble de la Premier League, el delantero mexicano fue protagonista al anotar el primer gol en el triunfo del Fulham de 2-1 sobre el vigente campeón del Mundial de Clubes Chelsea, en un partido cargado de emociones y decisiones clave.

Gol anulado y revancha de Raúl Jiménez ante Chelsea

El encuentro comenzó con tensión para Raúl Jiménez, luego de que al 45+4’ se anulara un gol de Harry Wilson debido a un previo fuera de juego del delantero mexicano, lo que parecía marcar una noche complicada para el exjugador del América.

Sin embargo, en la segunda mitad llegó la recompensa. Sander Berge envió un centro elevado y preciso al área que Raúl Jiménez conectó con un sólido remate de cabeza para vencer al arquero en lo que fue apenas el segundo partido de Calum McFarlane al frente de los Blues.

Great header ✅

Great celebration ✅



Classic Raul Jimenez. pic.twitter.com/EocnJ3AWoy — NBC Sports Soccer (@NBCSportsSoccer) January 7, 2026

Un festejo con sello americanista y sin lesión

El festejo del gol recordó a la etapa de Raúl Jiménez en el América, cuando se lanzó al césped aparentando dolor, aunque esta vez no hubo lesión alguna. Todo quedó en una muestra de euforia y desahogo por su anotación, un gesto que tranquilizó tanto al cuerpo técnico como a los aficionados mexicanos.

Raúl Alonso Jiménez. pic.twitter.com/1K7mVTdX09 — Fulham Football Club (@FulhamFC) January 7, 2026

Chelsea jugó con uno menos desde el primer tiempo

El partido se inclinó temprano a favor del Fulham luego de que el español Marc Cucurella fuera expulsado al minuto 22, dejando al Chelsea con diez hombres durante gran parte del encuentro.

A pesar de la inferioridad numérica, los Blues resistieron hasta después del minuto 50, cuando finalmente cayó el gol de Raúl Jiménez al 55’, rompiendo el cero en Stamford Bridge.

Los números de Raúl Jiménez en la temporada

El tanto ante Chelsea representó el quinto gol de Raúl Jiménez en la actual temporada de la Premier League, además de sumar seis anotaciones en todas las competiciones, contando uno más en la Copa de la Liga de Inglaterra.

Fue también su tercer gol como local en el torneo liguero y el cuarto si se incluye el tanto copero frente al Bristol City, confirmando su regularidad ofensiva.

Chelsea empató, pero Fulham sentenció el partido

El Chelsea logró igualar el marcador al 72′ con un gol de Liam Delap, tras un error defensivo en un tiro de esquina por el costado derecho, resultado que mantenía vivas sus aspiraciones de acercarse a puestos de competiciones europeas.

No obstante, el Fulham recuperó la ventaja al 81′ gracias a Harry Wilson, quien sacó un potente disparo a ras de pasto que se coló entre las piernas de un defensor para sellar el 2-1 definitivo.

HARRY WILSON'S DEFLECTED STRIKE WINS IT FOR FULHAM AGAINST CHELSEA. 💥 pic.twitter.com/SLCQLE4ZJb — NBC Sports Soccer (@NBCSportsSoccer) January 7, 2026

Raúl Jiménez, clave rumbo al Mundial 2026

Con este rendimiento, Raúl Jiménez reafirma su candidatura para liderar el ataque de la Selección Mexicana en el camino hacia el Mundial 2026, demostrando que su nivel en la Premier League sigue siendo competitivo y decisivo.

El delantero mexicano vive uno de sus mejores momentos recientes y responde cuando más lo necesita el Tri.

