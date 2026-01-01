El Fulham de Raúl Jiménez recibe el 2026 con empate de visitante.

El mexicano Raúl Jiménez tuvo motivos para sonreír en el primer día del 2026 al ayudar a que el Fulham sumará un punto en calidad de visitante en la casa del Crystal Palace con el empate 1-1 gracias a la anotación de su compañero Tom Cairney con disparo desde fuera del área.

Jiménez no anotó, pero su constante movilidad en el frente ofensivo de “The Cottagers” ayudó a que su equipo siempre estuviera incomodando al cuadro de casa para que en la segunda mitad con varios ajustes en su formación pudiera empatar el encuentro y alargar su racha a cuatro partidos sin perder con tres victorias y un empate que le permiten estar empatados en 27 puntos con su rival en turno

Tom Cairney with a BEAUTY and Fulham are level. 👏 pic.twitter.com/wkatIVBdFH — NBC Sports Soccer (@NBCSportsSoccer) January 1, 2026

El resultado para el Crystal Palace, por el contrario, fue el reverso de la moneda al alargar su fila de resultados sin ganar a cuatro encuentros. Es decir, que de los últimos doce puntos disputados ha sumado un solo punto y tiene al técnico austriaco Oliver Glasner contra la pared.

El derbi de Londres en Selhurst Park no cambió la dinámica de ninguno, no obstante la necesidad de ganar de “The Eagles” era imperiosa y más en su casa, por lo cual fueron el equipo que más intentó en la primera mitad logrando estrenar el marcador al minuto 39 con la anotación del francés Jean Philippe Mateta, que cabeceó a la red un buen centro de Nathaniel Clyne.



La mala noticia para el Palace es que volvieron a los mismos errores de los demás partidos, decayendo su ritmo en la segunda mitad y que fue veneno puro ante un adversario que con tres partidos ganados en su mismo número de últimos juegos fue gasolina y fuego para sus intereses.

Porque el equipo del “Lobo Mexicano” no se iba a dar por rendido tan fácilmente y con los ingresos de Marco Silva, Thimoty Castagne y del mismísimo Tom Cairney tuvieron la fuerza para presionar la meta de los locales hasta que a los 80 minutos este último a pase de Sasa Lukic se pudo acomodar para disparar desde la frontal para vencer al portero Dean Henderson.

EL PRIMER GOL DEL AÑO EN LA PREMIER LEAGUE ES DE JEAN-PHILIPPE: Mateta rompió el cero entre Crystal Palace y Fulham.



▶️ Mirá la 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #PremierLeague en el Plan Premium de #DisneyPluspic.twitter.com/fODQMAtM6F — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) January 1, 2026

El resultado ya no tuvo movimiento, dejando a ambos equipos a la mitad de la tabla, pero a tres puntos de competencias europeas, aunque la decoración de la tabla sea muy diferente para “The Cottagers” y de “The Eagles”, pues el equipo de Raúl Jiménez parece mejorar en cada partido y el Crystal Palace lo contrario.

Seguir leyendo:

– “Gran gol”: DT del Fulham elogia el tanto con el que Raúl Jiménez dio a su equipo su tercer triunfo al hilo

– Raúl Jiménez cree que el Fulham puede seguir encendido en la Premier League

– Raúl Jiménez fue el héroe del Fulham en una agónica victoria en la Premier League











