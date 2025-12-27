Raúl Jiménez cree que el Fulham puede seguir encendido en la Premier League

Raúl Jiménez, el “Lobo Mexicano” después de su segundo gol en forma consecutiva en el ataque del Fulham parece no ponerse límites individuales y mucho menos colectivos al asegurar que su escuadra puede seguir encendida para seguir escalando posiciones en la Premier League.

Pero no solo su gol ayudó al Fulham a empezar a presionar en la parte alta de la tabla, sino que con 114 goles en Europa se acerca paso a pasito a los 127 de Javier “Chicharito” Hernández que es el segundo mejor goleador mexicano en el Viejo Continente de la historia en donde Hugo Sánchez se cuece aparte con 313.

Leading the line by example. 🔥🇲🇽 pic.twitter.com/v5GZmVvZEy — Fulham Football Club (@FulhamFC) December 27, 2025

Entrevistado al final del juego, donde el Fulham se impuso en forma apretada en calidad de visitante sobre el West Ham, Jiménez expuso que los peores momentos de la competencia ya pasaron y que el equipo ha ido encontrándose para esperar mejores cosas.

Jiménez dijo que no es casualidad que el Fulham esté mejorando con su tercera victoria consecutiva y el segundo juego donde él logra ayudar a sus colores a sumar puntos importantes, por lo que espera que se revivan viejos momentos que vivió en el Wolverhampton.

“Es realmente especial para nosotros ganar tres partidos seguidos, así que estamos muy contentos de terminar el año con una victoria y queremos empezar el año que viene con lo mismo. Creo que estamos jugando bien, controlando los partidos. Queríamos estar así toda la temporada, y ahora que estamos en buena forma, no queremos perderla”, comentó.

Tras terminar el partido, los aficionados del Fulham que estuvieron en el London Stadium ovacionaron a Raúl Alonso Jiménez… ¡Más que merecido! 👏🇲🇽



🎥: StuartShearing1 pic.twitter.com/ktVcZMLcv2 — AS México (@ASMexico) December 27, 2025

El “Lobo Mexicano” también se refirió al partido de principio de año contra el Crystal Palace que se encuentra arriba de la tabla por diferencia de goles y empatados en 26 unidades, por lo cual es imperioso sumar tres puntos para poder empatar al Chelsea que suma 29 y se encuentra en la zona de Copas Europeas.

“Somos capaces (de vencer al Crystal Palace). Sabemos que ellos también juegan bien, son un equipo duro. Queremos llegar lo más alto posible. Es difícil, la liga es muy competitiva. Sabemos que podemos estar ahí (en las plazas europeas), pero tenemos que seguir trabajando. Necesitamos ganar tantos juegos como sea posible”, dijo.

El delantero mexicano poco a poco demuestra que pasa por un tremendo momento en los 17 juegos que ha disputado y donde suma 4 goles y dos asistencias, que le ha permitido ir escalando posiciones en la clasificación de goleo individual.

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 RAUL JIMENEZ SCORED THE GAME WINNING GOAL FOR FULHAM AGAINST WEST HAM IN THE PREMIER LEAGUE! 🔥



Scoring in back-to-back games in England for the first time this season. 🐺pic.twitter.com/l8r4oumbeO — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) December 27, 2025

Como se mencionó arriba, Jiménez con sus 114 goles está en el tercer escalón de goleadores históricos mexicanos, solo detrás de Hugo Sánchez con 313 anotaciones y Chicharito Hernández con 127 , pero por encima de elementos como Carlos Vela con 89, Hirving “Chucky” Lozano con 81 y Santiago Giménez con 72.

Seguir leyendo:

– Raúl Jiménez fue el héroe del Fulham en una agónica victoria en la Premier League

– Raúl Jiménez reprocha abucheos y ofensas de los aficionados en México

– Raúl Jiménez es elogiado por su entrenador en Inglaterra



