Raúl Jiménez podría tener un rival estadounidense en el Fulham

Raúl Jiménez ha tenido una temporada compleja dentro del Fulham. A pesar de ello, el atacante azteca ha sido elogiado por su entrenador. Sin embargo, desde el club buscan la contratación de un delantero: Ricardo Pepi.

Desde PSV Inside han difundido esta posibilidad. El portal explica que el Fulham volvería a la carga por Ricardo Pepi, aunque esta vez irían con mucha más insistencia.

“Fulham de la Premier League no se rinde. Ricardo Pepi lleva varias temporadas en el radar de Fulham, que una vez más estaría dispuesto a ofrecer millones por Pepi“, explica el portal.

Sin embargo, el reporte explica que Ricardo Pepi no estaría a gusto con un cambio de aires a estas alturas. No está de más recordar que en pocos meses se jugará el Mundial de 2026. La llegada a un nuevo equipo sin pretemporada podría complicar su adaptación y sus minutos dentro del campo.

“El club de la Premier League pretende presentarse ante el PSV con una oferta de entre $35.5 y $41.2 millones de euros, pero esto, por lo general, sería de inmediato un claro ‘no’ para la directiva”, agrega el reporte. Pepi tiene un contrato vigente con el PSV que finaliza en junio de 2030.

Ricardo Pepi antes del Mundial

Quedan seis meses cruciales antes del inicio de la Copa del Mundo de 2026. Estados Unidos será uno de los organizadores y muchos futbolistas desean estar en la convocatoria de Mauricio Pochettino. Ricardo Pepi lleva un ritmo correcto para luchar por un puesto.

En la temporada Ricardo Pepi ya acumula 21 partidos disputados. En poco más de 950 minutos dentro del campo, el atacante estadounidense ha marcado 10 goles y ha concedido 2 asistencias. La relación goles/tiempo de juego pone al exjugador de Dallas con un gol cada 95 minutos.

Ricardp Pepi ha jugado 34 partidos con el primer equipo de la USMNT. El delantero de 22 años ha marcado 13 goles y ha concedido 3 asistencias para el conjunto de las Barras y las Estrellas.

