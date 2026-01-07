Raúl Jiménez se inspiró en los video juegos de FIFA para festejar su gol contra el Chelsea

Raúl Jiménez, delantero de la selección de México y del Fulham, parece que ha encontrado el nicho de oportunidad que esperaba para volver a figurar en la Premier League, por lo que después de vencer al Chelsea en un disputado encuentro resaltó el momento que vive y el modo de festejar el gol inicial.

Jiménez, quien se encuentra encendido en el ataque del Fulham como lo demostró hace tres días al dar una espectacular asistencia para que su compañero anotara contra el Liverpool, ahora contra el Chelsea puede sentirse de que su mejor exposición está por venir para tratar de emular aquellos momentos que vivió con el Wolverhampton antes de la temporada de 2020 cuando sufrió aquel tremendo choque de cabezas contra el defensa brasileño André Luiz.

Raúl Alonso Jiménez.

Lo cierto es que el famoso “Lobo Mexicano” no solo se llevó los reflectores en la cancha, sino también para el respetable por la forma tan ocurrente de festejar el gol que puso adelante al Fulham venciendo el lance del portero Robert Sánchez.

Raúl Jiménez ganó un salto dentro del área y con un cabezazo venció la meta del Chelsea y ahí vino el icónico festejo cuando el mexicano corrió hacia el tiro de esquina y dio un salto para caer de lleno y sin amortiguar la caída. El festejo de Jiménez se volvió viral en redes sociales debido a que parece ser una imitación de una icónica celebración que millones de usuarios hacen en el videojuego EAFC 26.

It's a lovely ball in from Sander and Raúl's downward header is placed perfectly in the corner. 🎯



COME ON FULHAM.



🤍 1-0 🔵

La razón de festejar así

La razón de festejar así, según el propio artillero del Tricolor en entrevista con la cadena TNT, fue algo que surgió como algo improvisado y que al final quedó establecido que se basó en un videojuego de la FIFA.

“El festejo fue algo que me salió ahí en el momento porque yo iba pensando en la emoción de hacer el gol, iba pensando en tirarme de rodilla, pero ya no podemos, ya nos amonestan, entonces digo ‘¿qué hago, qué hago?’ y me acordé de ese festejo del FIFA y dije ‘bueno este, ahí como va'”, reveló el delantero.

El gran momento que vive

Raúl Jiménez también habló del gran momento que atraviesa, ya sea con anotaciones y asistencias, pero quiere mantener para el cierre del campeonato y la mejor forma es buscar seguir aportando para los colores del equipo.

7 años de buena suerte si le das like al golazo de Raúl Jiménez contra Chelsea❤️



pic.twitter.com/u26GYHXzmc — Roberto Haz (@tudimebeto) January 7, 2026

“Estoy contento con mi desempeño, contento con todo lo que estoy haciendo, ayudando al Fulham a conseguir estos buenos resultados en este inicio de año. A pesar de que no tuvimos un gran inicio de temporada, ahora estamos en esta racha de cinco partidos sin perder”.

“Yo, en lo que me toca, hacer los goles, asistencias, hacer lo que tengo que hacer, siempre estar concentrado. Son este tipo de momentos los que se tienen que aprovechar y yo estoy en gran momento y quiero seguir así en lo que queda de temporada”, concluyó el atacante del Fulham.

