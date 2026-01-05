Raúl Jiménez colabora con asistencia de lujo en empate del Fulham contra el campeón Liverpool

El Fulham protagonizó uno de los partidos más emocionantes de la Jornada 20 de la Premier League al rescatar un empate 2-2 frente al Liverpool en Craven Cottage, en un duelo intenso que se resolvió hasta el tiempo de compensación. La noche tuvo un sello mexicano gracias a Raúl Jiménez, quien fue determinante con una asistencia y una actuación sólida ante uno de los gigantes del fútbol inglés.

Raúl's flick and Harry's finish. 🤤 pic.twitter.com/OIq3tVmYri — Fulham Football Club (@FulhamFC) January 4, 2026

Raúl Jiménez lidera el arranque del Fulham

El equipo londinense sorprendió desde los primeros minutos y logró abrir el marcador al minuto 17. Raúl Jiménez recibió el balón fuera del área y, con inteligencia y visión de juego, habilitó a Harry Wilson, quien definió con calidad para el 1-0 ante la defensa visitante.

El delantero mexicano destacó durante la primera mitad por su presión constante, su capacidad para jugar de espaldas al arco y su aporte táctico, convirtiéndose en un referente ofensivo para el Fulham.

Liverpool responde y toma ventaja en el complemento

Tras el descanso, el Liverpool ajustó líneas y encontró el empate por medio de Florian Wirtz, en una jugada que fue revisada y posteriormente validada por el VAR.

Con el impulso anímico del empate, los Reds asumieron el control del partido y lograron darle la vuelta al marcador en la recta final del tiempo reglamentario, cuando Cody Gakpo firmó el 2-1, resultado que parecía definitivo.

Gol al 97’ desata la locura en Craven Cottage

Cuando todo apuntaba a una victoria visitante, el Fulham tuvo una última oportunidad. En el minuto 97, Harrison Reed sacó un potente disparo de larga distancia que venció al arquero del Liverpool y decretó el 2-2 definitivo, provocando la euforia en las gradas.

El tanto evitó la derrota ante su afición y confirmó el espíritu competitivo del conjunto londinense.

Empate valioso y señales positivas para el Fulham

El resultado dejó sensaciones positivas para el Fulham, que sumó un punto de alto valor ante un rival de jerarquía, mientras que el Liverpool dejó escapar una victoria que tenía prácticamente asegurada.

Para Raúl Jiménez, la asistencia reafirma su buen momento en la Premier League y su peso dentro del esquema ofensivo del equipo, siendo nuevamente decisivo en un partido de alta exigencia competitiva.

Seguir leyendo:

– Raúl Jiménez fue el héroe del Fulham en una agónica victoria en la Premier League

– Raúl Jiménez reprocha abucheos y ofensas de los aficionados en México

– Raúl Jiménez es elogiado por su entrenador en Inglaterra