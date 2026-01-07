Raúl Jiménez elogiado por figura del Liverpool

La destacada actuación del “Lobo Mexicano” Raúl Jiménez en el empate 2-2 del Fulham contra el Liverpool, hizo eco en algunos jugadores de los Reds como el caso del neerlandés Cody Mathès Gakpo, quien reconoció la capacidad del delantero de la selección de México.

En el reciente partido contra el poderoso Liverpool, Jiménez fue un elemento vital en el empate de “The Cottagers” que se encuentran enrachados con cuatro partidos sin perder y con un futuro prometedor en el actual torneo de la Premier League.

Jiménez en el 2-2 del domingo contra el Liverpool puso una asistencia de gente grande para el primer gol de su escuadra para sumar siete asistencias en los 19 juegos que se llevan disputados en la temporada y en caso de mantener este ritmo podría sellar una temporada histórica en la prestigiada competencia británica.

Por esa razón después del juego celebrado en el Craven Cottage, el delantero neerlandés Cody Gakpo, no tuvo mucha complicación para mencionar todas las condiciones favorables del mexicano y la forma como ya lo conocen en la Premier League al señalar que domina varios aspectos del juego y que por esa razón está bien reputado en la liga inglesa donde mantiene un gran nivel.

Raúl Jiménez may be a better facilitator than he is a goal scorer, and that's not a knock on his ability in front of goal.



He's a natural playmaker, ridiculous touch and vision.



“Es muy peligroso, creo que es muy fuerte en el aire, también cuando juega el balón puede retenerlo bien para el equipo, con cambios de juego y es muy bueno frente a la portería… Creo que todos en la Liga saben el gran delantero que es y lo demuestra una y otra vez”, aseguró el artillero nacido en Países Bajos en entrevista para Gakpo para la cadena TNT.

El “Lobo Mexicano” como se le conoce después de su paso por el Wolverhampton ha mostrado una gran resiliencia después de aquella grave lesión que casi le cuesta la vida en la temporada 2020 cuando en un choque de cabeza con el brasileño David Luiz del Arsenal tuvo que ser operado de emergencia para salvarle la existencia.

Su regreso fue muy complicado, se perdió su mejor versión en el Mundial de Qatar 2022 y después casi empezó de cero con el Fulham, en donde poco a poco fue ganando respeto y reconocimiento como en la campaña anterior, donde marcó 12 goles.

Jiménez con todo y todo, ha mantenido la titularidad en 16 ocasiones, 12 de ellas consecutivas en los 19 partidos que lleva disputados el Fulham con 28 puntos y donde se encuentra ubicado en la onceava posición a tres puntos de su rival de este miércoles 7 de enero, el Chelsea que suma 31 unidades en la quinta posición y en zona de Copas Europeas.

