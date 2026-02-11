Héctor Herrera le cierra las puertas de El Tri a Álvaro Fidalgo

La convocatoria de Álvaro Fidalgo a la selección mexicana parece ser un secreto a voces. El futbolista del Real Betis sería parte del camino final de México para el Mundial de 2026. Sin embargo, Héctor Herrera no ocultó su desacuerdo con esta medida.

Héctor Herrera fue un gran referente dentro de la selección mexicana. “HH” es una voz que hace ruido al momento de hablar de El Tri. Sorpresivamente, el mediocampista de Houston Dynamo mostró su disconformidad sobre la convocatorias de naturalizados para la selección mexicana.

“Si fuera el mandamás de la selección no llevaría extranjeros. Por algo cada uno nace en su país y tiene que jugar por su país… Mira que tengo amistad con él (Fidalgo), lo quiero mucho y lo admiro mucho como jugador, pero yo preferiría darle la oportunidad a algún mexicano”, sentenció Herrera.

El exfutbolista del Atlético Madrid considera que en el fútbol mexicano existe el capital humano lo suficientemente bueno como para armar un equipo competitivo. A pesar de que mencionó a varios jugadores que deberían ser convocados, ninguno cumple un rol similar al de Álvaro Fidalgo.

“En el medio campo tenemos jugadores jóvenes como Obed o Gil, que están creciendo y que sería muy bueno para ellos poder jugar un Mundial (…) Lo de Marcel (Ruiz), lo dije cuando llegué a Toluca: ‘Le tienen que llamar, le tienen que dar una oportunidad’. Le llamaron y se ganó su lugar. Considero que está en un nivel muy alto”, agregó.

Curiosamente, Héctor Herrera mencionó a Obed Vargas. El futbolista del Atlético Madrid no nació en México. Vargas nació en Anchorage, Alaska, Estados Unidos. De Hecho, el exjugador de Seattle Sounders jugó varios procesos en las categorías inferiores de la USMNT.

La crítica tardía de Héctor Herrera

La opinión de Héctor Herrera llega en un momento en el que los naturalizados en El Tri abundan. El que abrió el grifo de naturalizados de peso en El Tri fue Gerardo Martino con la inclusión de Rogelio Funes Mori. Después del “Mellizo” se unieron Julián Quiñones, Germán Berterame y una buena cantidad de mexicanoamericanos que los directivos fueron convenciendo de representar a El Tri.

Esto no es un caso nuevo dentro de la selección mexicana. En El Tri hubo icónicos futbolistas naturalizados como el brasileño Antonio “Sinha” Naelson o los argentinos Guillermo Franco y Gabriel Caballero.

