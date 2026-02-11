Los memes no dejaron pasar la dolorosa eliminación de los Pumas en la Concachampions
Los Pumas de la UNAM no pudieron remontar la serie contra San Diego y quedaron eliminados en la primera ronda. Juárez reconoce el fracaso
Los Pumas de la UNAM se despidieron de la Liga de Campeones de la Concacaf de forma tempranera. En un duelo desarrollado en el Estadio Olímpico Universitario, Los del Pedregal vencieron 1-0 a San Diego FC. Esto no fue suficiente para un global que finalizó 2-4. Los memes se burlaron de la caída del conjunto mexicano.
La eliminatoria de los Pumas se pierde en el duelo de ida. En su visita a Estados Unidos, Los del Pedregal cayeron 4-1 en un partido que marcó el destino del conjunto de Efraín Juárez.
A pesar de este resultado adverso, el conjunto azteca iba por la goleada en su estadio. El club dirigido por Efraín Juárez lo intentó con 23 remates (10 de ellos con dirección de arco), pero solo pudieron concretar un gol. Al minuto 47, Pedro Vite anotó el único tanto del encuentro.
Los Pumas de la UNAM dominaron las acciones, pero no fueron contundentes de cara al arco rival. De esta forma el conjunto azteca se despide del torneo en la primera ronda ante un club debutante como San Diego.
Efraín Juárez no ocultó su decepción por este resultado. El estratega mexicano reconoce que esta caída es un fracaso para la institución y su gestión en el banquillo. Sigue tambaleando el proceso de Juárez en el banquillo de los Pumas.
“Cuando no se cumplen los objetivos, como pasar a la siguiente ronda, es un fracaso. Esa es la realidad. El equipo muestra que genera oportunidades, no se rinde. A veces en los partidos es difícil, muchas veces se intenta, pero el rival también juega. El equipo no se rinde sin motivo, al contrario, cae por lo que se ha mencionado. Hay que ser contundentes y aprovechar las oportunidades”, dijo Efraín tras ek encuentro.
Los mejores memes de la eliminación de los Pumas
