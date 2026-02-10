Efraín Juárez le manda un mensaje a los que ponen en duda su cargo con Pumas

Los Pumas de la UNAM siguen tambaleando con Efraín Juárez en el banquillo. Con su participación en la primera ronda de la Liga de Campeones de la Concacaf, el proceso de Juárez en el banquillo ha sido más complejo. El estratega mexicano está consciente de ello, pero cree que los demás clubes de la Liga MX estarían en su misma situación.

Después de golear 4-0 al Santos Laguna todo parecía que Los del Pedregal comenzarían con una buena racha. Sin embargo, en su siguiente partido fueron humillados por San Diego FC con una dolorosa goleada 4-1 en territorio estadounidense. En el duelo siguiente no pasaron del empate 2-2 contra el Atlas.

“No hay plantel suficiente en la liga mexicana que pueda competir en dos torneos al mismo tiempo porque tienes que decidir en algún momento”, dijo Efraín Juárez sobre el presente del club.

“HAY GENTE QUE QUIERE MI SILLA”



Efraín Juárez sobre los rumores que surgen alrededor de su gestión como DT de Pumas



📹: @n7mariobadillo pic.twitter.com/nrk6eovRBi — MedioTiempo (@mediotiempo) February 10, 2026

El estratega de los Pumas de la UNAM está consciente de que han comenzado a sonar nombres de entrenadores como posibles reemplazos del mexicano. El puesto de Juárez vuelve a estar en tela de juicio.

“Y obviamente siempre hay ronroneo cuando pasa estas situaciones. Siempre hay gente que quiere venir a sentarse en mi silla, se ofrecen o zopilotean por ahí”, dijo el exentrenador del Atlético Nacional.

Los Pumas van por buen camino

A pesar de los resultados recientes del club, Efraín Juárez considera que Los del Pedregal van por buen camino. Al dejar a un lado la caída estrepitosa contra San Diego FC, el estratega mexicano valoró que el club marcha invicto en la Liga MX (dos victorias y tres empates).

“Es un gran club, es un gran club, siempre sucede, cuando pierdes un partido, la forma en que perdimos el martes, obviamente, y empiezan a hablar de muchas situaciones, muchos rumores, muchas especulaciones, pero la realidad es que si miramos los números fríamente, imagínate, estamos paso a paso en la liga, como dije, estamos invictos”, explicó.

¡ESTÁN CON EFRAÍN!



Pedro Vite demuestra su apoyo a Efraín Juárez previo a la eliminatoria en Concachampions.



"Sabemos el camino, y el personal que tiene, y cómo trabaja. Es impresionante".



🎥:@dtorrijoss pic.twitter.com/kOw5hvACsS — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) February 10, 2026

Efraín Juárez ya acumula 39 partidos dirigidos en el banquillo de los Pumas de la UNAM. El estratega mexicano ha dejado un balance de 12 victorias, 13 empates y 14 derrotas. Los del Pedregal no han podido competir por un título desde la llegada de Juárez.

Sigue leyendo:

– Efraín Juárez habría sido advertido dentro de los Pumas de la UNAM

– Los Pumas fueron goleados por San Diego y los memes se burlaron de la estrepitosa derrota

– Raphael Veiga pisa fuerte en México con un número icónico

– El curioso encuentro entre Florian Thauvin y Allan Saint-Maximin