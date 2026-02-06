El curioso encuentro entre Florian Thauvin y Allan Saint-Maximin

El mundo del fútbol tendrá una curiosa unión en la Ligue 1. En el Lens se encontrarán Florian Thauvin y Allan Saint-Maximin, dos jugadores que salieron por la puerta de atrás de la Liga MX.

El caso más reciente es el de Allan Saint-Maximin. El delantero francés dejó a las Águilas del América después de denunciar un presunto caso de racismo sobre sus hijos. El atacante de 28 años solo jugó un torneo en la Liga MX.

Florian Thauvin se fue en enero de 2023. El mediocampista campeón del mundo dejó los Tigres de la UANL para jugar en el Udinese de la Serie A de Italia. Thauvin ha subido su nivel y compartirá vestuario con Saint-Maximin en el Lens.

Los franceses que fracasaron en México

La palabra “fracaso” suele ser muy radical para calificar el desempeño de un jugador sobre el terreno de juego. Pero así lo han tildado gran parte de los medios mexicanos. Ambos jugadores llegaron con grandes pergaminos a su espalda, pero no pudieron refrendarlos.

En agosto de 2025, Allan Saint-Maximin dejó la plantilla del Al Ahli para incorporarse a las Águilas del América. El atacante francés llegó a México con un gran recorrido sobre sus botines al haber jugado en la Ligue 1, Bundesliga y la Premier League. Pero Allan no fue determinante en la Liga MX.

Allan Saint-Maximin solo jugó 15 partidos durante su etapa en el América. El delantero de 28 años solo marcó 3 goles y concedió 2 asistencias en 738 minutos dentro del campo. Allan no marcó ningún gol en la etapa decisiva del Apertura 2025. Sus anotaciones fueron en la fase regular.

El caso de Florian Thauvin no es distinto. En julio de 2021, Thauvin firmó con los Tigres de la UANL proveniente del Marsella de la Ligue 1 de Francia. Thauvin también jugó en el Newcastle y estuvo en la plantilla de Francia que conquistó el Mundial en Rusia 2018.

Florian Thauvin jugó 38 partidos con los Tigres de la UANL. Thauvin solo marcó 8 goles y concedió 5 asistencias en 2,065 minutos dentro del campo con en conjunto felino. Al igual que Saint-Maximin, Thauvin no fue influyente en fase de Liguilla (1 gol y ninguna asistencia en 7 partidos).

El la segunda mitad de la temporada 2025/2026, Florian Thauvin y Allan Saint-Maximin serán compañeros en el Lens. Ambos futbolistas forman parte de un club que pelea por la Ligue 1. El Lens está en el segundo puesto de la tabla general (46 puntos), a solo 2 unidades del Paris Saint-Germain (48 puntos).

