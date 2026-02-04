En Cruz Azul no condenan la salida de Jorge Sánchez del equipo

Jorge Sánchez estaría muy cerca de volver al fútbol de Europa. El lateral mexicano dejaría Cruz Azul para defender la camiseta del PAOK de Grecia. Carlos Rodríguez, futbolista de La Máquina, no cuestiona la decisión de su compañero.

En los últimos años varios analistas y exfutbolistas mexicanos han cuestionado la “zona de confort” en la que se ha convertido la Liga MX. Muchos futbolistas mexicanos piensan con recelo su posibilidad de ir al Viejo Continente por las bondades que ya le ofrece el balompié azteca. En medio de este panorama, Jorge Sánchez podría ir por segunda vez a Europa.

El lateral de Cruz Azul estaría muy cerca de firmar con el PAOK de la primera división del fútbol de Grecia. El defensor mexicano tendría su revancha en Europa. Carlos Rodríguez apoya a su compañero. “Charly” no cuestionaría a Sánchez por tomar esta oportunidad.

“Cada uno tiene sus sueños, creo que él tiene esa espinita de lo que fue su primera etapa en Europa y está con ganas de volver, así que nada creo que tiene enfrente una oportunidad que muchos de nosotros en algún momento hemos querido y si la toma y así lo ve él para su crecimiento para su mejoría y obviamente para llegar de la mejor versión a la Copa del Mundo pues bienvenido sea”, dijo el futbolista en una declaraciones recopiladas por Récord.

Segundo round en Europa

En agosto de 2022 Jorge Sánchez dejó a las Águilas del América para uniformarse con los colores del Ajax de Ámsterdam. Sin embargo, en poco tiempo el mexicano fue cedido al Porto de Portugal. Jorge Sánchez jugó 26 partidos con el conjunto neerlandés y 23 partidos con el club portugués.

“Cada uno toma sus decisiones y lo ve por el lado mejor, de lo humano y de lo profesional así que es un amigo, un compañero y sea la decisión que tome estamos para él, para apoyarlo y para ayudarlo a crecer”, agregó Rodríguez.

En su regreso a México, Jorge Sánchez ha jugado 65 partidos con Cruz Azul. Con la camiseta de La Máquina el azteca ha disputado más de 5,000 minutos en los que ha podido marcar 3 goles y conceder 5 asistencias. El caso de Sánchez es muy similar al de Álvaro Fidalgo. Ambos futbolistas tienen la exigencia de ganarse un puesto en su nuevo club para no perder el ritmo competitivo y llegar en buena forma al Mundial de 2026.

