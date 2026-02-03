Allan Saint-Maximin aclaró públicamente los detalles de su salida del Club América

El Club América tendrá que afrontar dos grandes bajas en la temporada. Álvaro Fidalgo se marchó al Real Betis de la primera división de España. En el ataque también tendrán que asumir otra baja: Allan Saint-Maximin dejó el club por problemas personales. El delantero francés denunció un caso de racismo sobre sus hijos que le habría motivado a tomar esta decisión.

Allan Saint-Maximin jugará en la Ligue 1 con el RC Lens. El atacante nacido en Châtenay-Malabry se marchó del Club América con tan solo seis meses en la institución. A través de sus redes sociales, Allan explicó que su salida del equipo es para apoyar a su familia. Sentir el bienestar de los suyos.

“A lo largo de mi carrera he trabajado duro para mantener a mi familia y a los que amo, y estoy agradecido de haber sido capaz de brindarles una vida mejor. Siempre he puesto a los demás antes que a mí mismo, pensando en su bienestar y futuro sobre el mío. Me ha permitido construir algo fuerte y duradero para aquellos que vienen tras de mí porque no somos para siempre y la salud es el activo más valioso que tenemos”, dijo Allan Saint-Maximin.

En los últimos días el delantero francés hizo una denuncia pública en sus redes sociales. Allan Saint-Maximin reveló que sus hijos habría sufrido un caso de racismo en México. Esto habría motivado al azteca a irse del fútbol mexicano para recuperar la tranquilidad en su carrera.

“Es por eso que decidí volver a casa, estar más cerca de la gente que quiero y reenfocarme en lo que es realmente importante para mí. Estoy listo para un nuevo desafío, un nuevo comienzo donde pueda dedicarme plenamente al fútbol y encontrar la alegría de volver a jugar, como cuando era niño, sin nada más que la alegría de jugar“, agregó.

Allan Saint-Maximin en la Liga MX

En agosto de 2025 Allan Saint-Maximin llegó a las Águilas del América proveniente del Al Ahli de Arabia Saudita. El atacante francés solo jugó 15 partidos con el conjunto azulcrema. El delantero de 28 años solo pudo marcar 3 goles y conceder 2 asistencias. Estos son unos registros muy bajos para un jugador de su cartel.

Allan Saint-Maximin volverá a jugar en Francia. El Lens será una nueva etapa en su carrera después de haber vestido las camisetas del ST Étienne, Mónaco, Bastia y Niza.

