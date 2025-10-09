Florian Thauvin reconoció que su mal momento en México le permitió crecer

Florian Thauvin fue uno de los futbolistas de los Tigres de la UANL que llegó con un gran cartel hace unos años. El exmediocampista del Marsella no tuvo un buen paso por la Liga MX. Thauvin aprendió de sus errores y seis años más tarde regresa a la selección de Francia.

En enero de 2021, Florian Thauvin llegó con el cartel de “Campeón del Mundo” a los Tigres de la UANL. El mediocampista francés generó muchas expectativas tras su llegada. Pero el exjugador del Marsella no pudo cumplir con las promesas que prometía su hoja de vida.

El veterano mediocampista creativo tuvo un complejo aprendizaje en el fútbol mexicano. Florian Thauvin tuvo que pasar momentos amargos en su carrera en un fútbol que quizá subestimó, pero lejos de renegar de su pasado en México, Thauvin aprendió de ello.

“Mi primera experiencia en México me permitió crecer en el plano humano. Estaba lejos, un poco solo, no salió como lo deseaba y tuve que adaptarme”, dijo Thauvin en unas declaraciones recopiladas por el diario ESTO.

Florian Thauvin jugó 38 partidos con los Tigres de la UANL. Durante más de 2,000 minutos dentro del campo, el futbolista francés marcó 8 goles y concedió 5 asistencias. Este es un rendimiento muy bajo con relación a lo que se esperaba de él.

El resurgir en Europa y Francia

En enero de 2023, Florian Thauvin puso fin a su etapa en el fútbol mexicano. El francés se marcó al Udinese de la primera división de Italia. Luego de un inicio lento, Thauvin finalizó su paso por el balompié italiano con 7 partidos a su espalda, 15 goles y 10 asistencias en poco más de 4,400 minutos dentro del campo.

“Tengo treinta y tantos años y ahora era necesario pasar por estos ajustes para tener una buena segunda parte de mi carrera; hay que tener piernas para poner en marcha la máquina”, agregó.

Para esta temporada Florian Thauvin cambió nuevamente de aires. El futbolista francés de 32 años regresó a su país para jugar con el Lens. Hasta ahora, en 7 partidos jugados, Thauvin ha marcado 2 goles. Ante las bajas por lesión en la selección de Francia, Didier Deschamps decidió contar con la experiencia de Thauvin, aquel jugador que fracasó en México, pero luchó para volver a la élite y regresar a la selección en la que levantó un Mundial.

Florian Thauvin remet le 𝒃𝒍𝒆𝒖 de chauffe 🇫🇷



Pour la première fois depuis juin 2019, le numéro 10 sang et or est sélectionné en @equipedefrance pour les rencontres face à l'Azerbaïdjan (10/10) et l'Islande (13/10) ! 👏#FiersDEtreLensois pic.twitter.com/KdFlnKL82G — Racing Club de Lens (@RCLens) October 6, 2025

