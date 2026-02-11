Pumas no pudo remontar a San Diego FC 1-0 (2-4) y quedó fuera de la Concachampions

Los Pumas de la UNAM no pudieron cambiar su triste historia en la edición 2026 de la Concacahampions al no poder remontar el 4-1 adverso que les propinó la semana pasada San Diego FC, pues el 1-0 de esta noche en Ciudad Universitaria hizo imposible cualquier milagro quedando eliminados con global (2-4).

San Diego FC tuvo en el portero mexicano Pablo Sisniega al factor para salir con las banderas desplegadas de la cancha del Olímpico Universitario, después de evitar por lo menos tres opciones claras de gol de los felinos que las hicieran efectivas y superar su pecado en el gol del ecuatoriano Pedro Vite que hizo ilusionar a los Pumas de darle la vuelta al marcador.

Pumas 🆚 San Diego FC



📹 Match Highlights pic.twitter.com/2S5toobJPv — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) February 11, 2026

Dentro de los pretextos, el pasado lunes el técnico de los Pumas, Efraín Juárez comentó que en 30 años de competencia de este torneo ningún equipo mexicano había podido tener éxito tanto en la Liga como en el certamen de clubes de la Concacaf y su pronóstico lo cumplió al quedar eliminado su equipo.

Es cierto que remontar con tres goles de diferencia eran una hazaña casi imposible de realizar, pero por lo menos se esperaba que lo intentaran con más fiereza e inteligencia, pero la realidad fue muy distinta, pues los pecados del primer juego en la frontera sur de los Estados Unidos fue una penitencia muy pesada.

Así, el gol del ecuatoriano Pedro Vite al minuto 47 sirvió de poco y nada en este encuentro donde se esperaba que la escuadra felina fuera más certera, pero sobre todo con mayores variantes ofensivas y la realidad es que estuvieron lejos de poder aspirar a una mejor suerte

De antemano se sabía que San Diego FC pondría hasta el camión para que no le llegarán a su portería, con dos bloques defensivos que fueron casi imposibles de rebasar y solo en el minuto 47 el ecuatoriano Pedro Vite pudo vencer esa marca en un tiro libre fuera del área que el portero mexicano Pablo Sisniega se comió la anotación cuando nadie tocó el esférico y se fue adentro de la portería.

Pero en el primer tiempo San Diego FC fue el primero en causar peligro cuando al minuto 12 el noruego Amahl Pellegrino encaró a al portero costarricense de los felinos Keylor Navas y al disparar estrelló el esférico en el poste.

Pedro Vite hizo el gol del triunfo para Pumas ⚽️



El Jugador Superior del Partido presentado por Michelob Ultra ⭐️ pic.twitter.com/Lb2GCCLUY5 — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) February 11, 2026

Después Juninho respondió al minuto 26 en una descolgada de Pumas para encarar al portero mexicano Sisniega y este en gran lance rechazó el esférico salvando su meta y de nueva cuenta al 28′ en llegada de Álvaro Angulo por la izquierda al detener un tiro centro que tenía las peores intenciones.

Al 31 y al 36, San Diego de nueva cuenta tuvo la opción de inaugurar el marcador cuando el danés Anders Dreyer puso en aprietos a Navas que apenas pudo controlar y después de nueva cuenta Pellegrino con una llegada por la izquierda estrelló su segundo balón en el poste.

¡El poste salva a Pumas! 😱😨 Pellegrino estrelló su remate en el poste 😰#ChampionsCup pic.twitter.com/x5JpxbHl4e — TUDN USA (@TUDNUSA) February 11, 2026

En la segunda mitad después del gol de Pedro Vite que se comió el portero mexicano Sisiniega, este mismo siguió siendo el factor favorable de la escuadra estadounidense al quitarles por lo menos tres opciones claras de gol a los Pumas y evitar que pudieran alcanzar su cometido de remontar el marcador cuando el partido se convirtió de ida y vuelta con el ingreso del panameño Adalberto Carrasquilla por los felinos.

