Por la hazaña: Pumas buscará remontar un 4-1 a San Diego FC en la Ciudad de México

Los Pumas de la UNAM, liderados por el costarricense Keylor Navas, buscarán este miércoles una auténtica hazaña ante el San Diego FC de la MLS para intentar el milagro de avanzar a los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf.

Tras caer 4-1 en el partido de ida disputado en territorio estadounidense, el conjunto mexicano está obligado a ofrecer un encuentro perfecto: no recibir goles y ganar por 3-0 o, si recibe un gol, por una diferencia mayor, para avanzar en el certamen continental.

Jugaremos el partido de vuelta en C.U. ante San Diego F.C. en casa y con nuestra gente, buscaremos avanzar a la siguiente ronda

¡Vamos, Pumas! 👊



Esta es la información del partido 👇



🆚 | San Diego F.C.

🏟️ | Estadio Olímpico Universitario

🕰️ | 19:00… pic.twitter.com/rAjAP3Zhle — PUMAS (@PumasMX) February 9, 2026

Un primer duelo que cambió tras el minuto 68

En el partido de ida, el San Diego FC mostró iniciativa durante la primera mitad, aunque sin contundencia. Fueron los Pumas, dirigidos por Efraín Juárez, quienes se adelantaron en el marcador con un gol del paraguayo Robert Morales.

San Diego FC nets four goals in under 20 minutes!

Los universitarios resistieron con orden defensivo hasta que, al minuto 68, el ghanés Manu Duah igualó el marcador. A partir de ese momento, el conjunto de la MLS tomó el control absoluto y selló la goleada con tantos de David Vázquez, el inglés Alex Mighten y Luca Bombino.

San Diego no se confía y advierte sobre la altura de CU

El técnico del San Diego FC, Mikey Varas, reconoció que la eliminatoria aún no está definida y advirtió que su equipo deberá tomarse muy en serio el duelo de vuelta en el Estadio Olímpico Universitario, ubicado a 2,240 metros sobre el nivel del mar.

“Queremos demostrar que podemos ir a México y ganar“, dijo Varas, quien planea un planteamiento paciente, consciente de que Pumas estará obligado a atacar y podría dejar espacios en zona defensiva.

Anders Dreyer y el peligro del gol de visitante

Con un ataque encabezado por Anders Dreyer, considerado uno de los tres mejores delanteros de la MLS en 2025, el equipo estadounidense buscará aprovechar cualquier oportunidad. Un gol de visitante podría ser determinante en caso de un empate global, factor clave en esta fase de la Concacaf.

Pumas, con plantel competitivo y experiencia internacional

Los Pumas UNAM cuentan con una plantilla de alto nivel, encabezada por Keylor Navas como su máxima figura. En defensa destacan el español Rubén Duarte y el brasileño Natham Silva, mientras que en el mediocampo sobresalen el panameño Adalberto Carrasquilla y el ecuatoriano Pedro Vite, con Robert Morales como referente ofensivo.

La consigna del conjunto universitario será asegurar el orden defensivo y, a partir de ahí, construir con inteligencia el ataque que les permita soñar con la remontada.

Toluca espera rival en los octavos de final

El ganador de esta serie avanzará a los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf, donde ya lo espera el Toluca, clasificado directamente a esa instancia por su condición de campeón del fútbol mexicano.

