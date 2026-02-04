Pumas, de lo sublime a lo ridículo, al ser goleado por San Diego FC 4-1 en la Concachampions

Los Pumas de la UNAM volvieron a las andadas al caer por un escandaloso marcador de 4-1 en su visita al San Diego FC en el inicio de la Concachampions en un partido donde los felinos fueron de más a menos y terminaron siendo humillados en los 24 minutos finales.

Un resultado que pega en el orgullo de la escuadra felina que parecía haber dejado atrás la inestabilidad de los últimos años con la goleada 4-0 sobre Santos Laguna del fin de semana pasada y sobre todo por el golazo del paraguayo Robert Morales de media chilena en el encuentro de esta noche en terreno fronterizo que puso adelante a los Pumas 0-1 en el minuto 11.

San Diego FC nets four goals in under 20 minutes! 🤯 pic.twitter.com/QALRLRDB1U — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) February 4, 2026

Pero después de ese gol, Pumas poco a poco fue quedándose sin aire por la presión alta que ejerció en los primeros minutos del encuentro y dejó que el cuadro local dirigido por el norteamericano Mikey Varas fuera creciendo hasta que a partir del minuto 66 empezarán a darle la vuelta al marcador.

De esta forma el cuadro sandieguino logró sus anotaciones por conducto del ghanés Manu Duah al minuto 66, David Vázquez al 76, el británico Alex Mighten al 81 y el norteamericano Luca Bombino al 86 para darle la vuelta al marcador 4-1.

Alex Mighten adds the third for San Diego FC! pic.twitter.com/inS7tIkniu — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) February 4, 2026

Sin duda un resultado muy pesado que para el duelo de vuelta la próxima semana obliga a los Pumas a por lo menos ganar por 3-0 para aprovechar el gol de visitante en criterio de desempate, de lo contrario el cuadro que avanzará a la siguiente fase serán los estadounidenses.

El partido

Set-piece execution pays off! 💥 pic.twitter.com/5hsAEhCAhc — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) February 4, 2026

Después del golazo del paraguayo Robert Morales que puso adelante a Pumas al minuto 11, el San Diego FC respondió con fuerza y pusieron a trabajar en serio al portero costarricense de la escuadra mexicana Keylor Navas con llegadas de Aníbal Godoy, Christopher McVey cuyo remate con la derecha se esfumó por el sector derecho del arco, Marcus Ingvartsen y el infaltable Anders Dreyer con su intento desde fuera del área.

Para la segunda mitad en los primeros minutos San Diego siguió presionando, pero Pumas encontró la fórmula de contragolpear a sus rivales y así poder contener al adversario e inclusive estar cercar de aumentar el marcador.

Manu Duah makes it 1-1 with a powerful header! 👊 pic.twitter.com/G5NNwhLxoI — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) February 4, 2026

Fue así como a partir del minuto 66 se le vino la noche a los Pumas con el primer gol de los norteamericanos, cuando Manu Duah clavó el cabezazo desde el centro del área y se encendieron los fuegos artificiales en festejo de los angelinos, 1-1. T

San Diego olió la sangre de los felinos y siguió machacando adelante y a los 76 minutos se logró el 2-1 por medio de David Vázquez, después Alex Mighten apareció a centímetros del arco para empujar el balón y firmar el 3-1, reflejo fiel de un cierre dominante.

Finalmente, al 85 Luca Bombino tuvo la última palabra con un izquierdazo a centímetros de un Navas que se hizo un lío con su defensa y permitió el cuarto gol en una noche impensada para el exportero del Real Madrid que fue exhibido de mala manera con este macador.

