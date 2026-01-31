Los Pumas por fin parecen contendientes al despedazar a Santos Laguna: 4-0

Con 15 años de frustraciones en busca de acabar con la sequía de títulos, los Pumas de la UNAM al parecer en este torneo Clausura 2026 parece que podrán pelear por cambiar esa historia al golear sin misericordia a Santos Laguna 4-0 y de esta forma mantener su racha de invictos.

Un triunfo donde Pumas pudo aprovechar todas las debilidades de su adversario que dieron la impresión de quererle tender la cama al técnico español Francisco Rodríguez que en cuatro partidos no tiene victorias y si un empate con cuatro derrotas.

Sin duda esa diferencia de cifras en el campeonato se notó y los Pumas sacaron raja de esa inestabilidad mostrada por el esquema del hispano Rodríguez a quien al parecer no le avisaron que abrirse de capa en Ciudad Universitaria es casi como una invitación al suicidio y eso pareció cuando al minuto 20 los felinos ya tenían una ventaja de 2-0 con la primera de las dos anotaciones del exlagunero Jordan Carrillo y del panameño Adalberto Carrasquilla.

Una actuación que además permitió a los felinos dirigidos por Efraín Juárez romper una sequía de casi 90 días en el estadio Olímpico y que ahora con los triunfos sobre los Tigres en la fecha 2 y ahora en la 4 sobre Santos Laguna les permite estar detrás de Chivas y Cruz Azul que ocupan el liderato con nueve puntos, demostrando que parecen tener la chispa para pelear por cosas importantes.

El partido

El hecho de que Pumas saliera con todo desde el primer minuto hizo que Santos Laguna se desubicara en sus asignaciones defensivas y con una ofensiva veloz donde Alan Medina, Jordan Carrillo y el brasileño Juninho estuvieron bien apoyados por el panameño Adalberto Carrasquilla hicieron que el duelo se pusiera de su lado muy pronto.

Primero Carrillo puso el 1-0 al minuto 11 cuando remató de cabeza un centro de Medina que dejó sin opción a su excompañero Carlos Acevedo, para darle la estabilidad anímica a los felinos que al oler sangre se fueron sobre sus adversarios y al minuto 20 Adalberto Carrasquilla hizo el 2-0 con un disparo desde fuera del área.

Después Santos quiso componer las cosas, pero su esquema dio la impresión de estar partido y con ello permitieron que Jordan Carrillo al minuto 31 pusiera el 3-0 con el segundo gol de la noche que prácticamente hizo que el juego se pusiera de un solo lado.

Después llegó Alan Medina para colocar el 4-0 y con eso establecer una verdadera catástrofe para los laguneros que ya no sentían lo duro, sino lo tupido, pues todas sus acciones eran defensivas y no podían proponer de ninguna manera.

Debutó Uriel Antuna

Con la ventaja en el marcador de 4-0 permitió a Pumas echar mano de su último refuerzo, Uriel Antuna para ir tomado ritmo, viéndose animoso y con ganas de estrenarse en el marcador, como también permitieron el regreso a las canchas de Guillermo Martínez, después de una larga lesión

Los tres goles parecieron un acicate para Santos Laguna que no se amilanó y fue en busca de sus rivales, tratando de causar daño en la meta del costarricense Keylor Navas, dando como resultado un duelo de ida y vuelta, donde la meta de Pumas estuvo amenazada y por poco hacen que el marcador se apretara.

Pero pronto Santos apagó sus ganas cuando el portero Carlos Acevedo tuvo que salir del partido por protocolo de conmoción para dar paso al portero suplente Héctor Holguín y así cerrar el juego con ciertos peligros de Pumas, pero nada para mover más el marcador.

