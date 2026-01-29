Uriel “Brujo” Antuna cambió oficialmente la piel de Tigres por la de Pumas

La directiva de los Pumas de la UNAM confirmó este jueves el fichaje del controvertido Uriel “Brujo” Antuna procedente de los Tigres de la UANL, en una negociación en donde el que fuera una promesa del Manchester City debió bajar supuestamente sus pretensiones económicas para llegar al Pedregal.

Con este nuevo acuerdo Antuna se incorpora a la lista de los jugadores que han vestido las camisetas de tres de los cuatro equipos llamados “grandes” del fútbol de México como Cruz Azul, Chivas y Pumas, restándole solo jugar para el América para completar el ciclo con estos cuatro clubes.

¡Uriel Antuna ya es auriazul! 💙💛



Bienvenido a la familia de los Pumas, Cantera y CU te reciben con los brazos abiertos 🫂#UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/rvaS5KxZCc — PUMAS (@PumasMX) January 30, 2026

Los Pumas de la UNAM dieron a conocer el fichaje de este delantero que a lo largo de su carrera se ha convertido en la eterna promesa que desea despegar y convertirse en una realidad que en sus inicios apuntaba en poder convertirse y que lo llevaron a ser una de las promesas en la Premier League, pero que se quedó en un simple intento.

La escuadra universitaria publicó en sus redes la llegada y contratación de Antuna con el siguiente mensaje:“¡Uriel Antuna ya es auriazul! Bienvenido a la familia de los Pumas, Cantera y CU te reciben con los brazos abiertos”.

Uriel Antuna ya plasmó su firma que lo vincula a Pumas ✍️



¡Que sea una gran historia con los colores azul y oro! 🐾💪🏻



Bienvenido al Club Universidad Nacional 🤝 #UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/iQ3Mssr9qR — PUMAS (@PumasMX) January 30, 2026

“El presidente del Club, Luis Raúl González, junto a Antonio Sancho, vicepresidente deportivo, le dan la más cálida bienvenida a nuestro nuevo atacante, Uriel Antuna, quien conoció las instalaciones de Cantera junto a su familia. ¡Qué bien te queda el jersey de Pumas!”.

El último tren de las oportunidades

Después de vestir las camisetas de los importantes clubes de México como Chivas, Cruz Azul, Tigres, el “Brujo” Antuna llega a Pumas de la UNAM con el reto de demostrar que tiene la capacidad que lo puede catapultar a alturas insospechadas y ¿por qué no?, meterse en la lista mundialista de Javier Aguirre.

El presidente del Club, Luis Raúl González, junto a Antonio Sancho, vicepresidente deportivo, le dan la más cálida bienvenida a nuestro nuevo atacante, Uriel Antuna, quien conoció las instalaciones de Cantera junto a su familia.



¡Qué bien te queda el jersey de Pumas! 🤩… pic.twitter.com/y2MFGMP4Jd — PUMAS (@PumasMX) January 30, 2026

Uriel Antuna realizó este jueves las pruebas físicas y médicas para posteriormente firmar su contrato con los auriazules, el cual se estima fue en venta definitiva de acuerdo a las versiones extraoficiales que se han manejado.

El delantero estuvo con su familia en las instalaciones de la Cantera para conocer el campamento felino y después realizar el primer entrenamiento bajo las órdenes de Efraín Juárez, pero de antemano se descarta que pueda ver acción contra Santos Laguna este viernes en Ciudad Universitaria.

🐯🤝 Agradecemos a Uriel Antuna su entrega y profesionalismo mostrado en su paso por Club Tigres.



🙌🏼 ¡Te deseamos todo el éxito en tus futuros proyectos, Uriel! pic.twitter.com/lUCZu5GdBT — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) January 30, 2026

Antuna tuvo un paso por Tigres más que discreto con 48 partidos disputados, donde anotó un gol y aportó ocho asistencias, con lo cual se convierte en el sexto refuerzo que llega a la escuadra universitaria junto con César Garza, Juninho, Tony Leone, Jordan Carrillo y Robert Morales, sumado al regreso de Jesús Rivas.

