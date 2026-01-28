Uriel Antuna estaría a un paso de ser refuerzo de los Pumas de la UNAM

Uriel Antuna, delantero de los Tigres de la UANL, se encuentra a un paso de llegar a los Pumas de la UNAM después de bajar sus pretensiones económicas y así poder llegar a un acuerdo con el equipo actualmente dirigido por Efraín Juárez y que sigue luchando contra una sequía de títulos de 15 años.

De acuerdo a las versiones periodísticas y en redes sociales, la directiva de los Tigres buscó llegar a un acuerdo para renovar el contrato del exjugador de Santos Laguna, Cruz Azul y que estuvo a un paso de formar parte también del Manchester City, pero ante la imposibilidad de poder acordar los términos de la renovación decidieron tomar caminos por separado.

El actual director deportivo de Tigres buscó en diciembre pasado renegociar los términos del contrato del delantero de la selección de México que tuvo un paso intrascendente por los felinos del norte y al final se decidió su salida del equipo después de un año y medio en el cuadro de la Sultana del Norte.

Antuna llegó a los Tigres en agosto del 2024 para firmar un acuerdo hasta 2028 en una cantidad bastante atractiva para el jugador, pero después de 48 partidos, un gol y apenas tres asistencias, la directiva felina decidió reestructurar su contrato y acordar nuevos términos en los cuales el delantero no estuvo de acuerdo y así se empezaron a manejar opciones para su salida hasta ahora con la oferta de los Pumas.

El llamado “Brujo” se convirtió en la octava baja del semestre junto a Javier Aquino, Sebastián Córdova, Leonardo Flores, Bernardo Parra, Eugenio Pizzuto, Eduardo Tercero y Fernando Tapia, elementos que decidieron emigrar de la escuadra felina ante la nula opción de jugar bajo las órdenes del técnico Guido Pizarro

Mientras tanto Antuna entrena por separado en las instalaciones del CET, mientras el equipo hizo trabajo de interescuadras y apunta a salir en las próximas horas al llegar a un acuerdo con los Pumas de la UNAM.

Uriel Antuna llegará a Pumas y se iría Jorge Ruvalcaba

Mientras tanto, en el campamento de Pumas, con la llegada de Antuna se está cocinando la salida del mexicoamericano Jorge Ruvalcaba, quien supuestamente tiene una oferta del New York Red Bulls de la Major League Soccer en virtud de que el jugador no se siente valorado en la escuadra de la UNAM y prefiere probar fortuna en otros horizontes.

