Uriel Antuna otro que se va de Cruz Azul y ya tiene nuevo equipo en Monterrey

El delantero de Cruz Azul y actual campeón de goleo de la Liga MX Uriel Antuna no será más jugador de la Máquina Cementera al aceptar el ofrecimiento de los Tigres de la UANL para defender sus colores a partir de este momento en el torneo Apertura 2024.

Un fichaje que sin duda sorprende al mercado mexicano de pases, porque después de que Uriel Antuna no pudo concretar su transferencia al AEK Atenas FC, supuestamente había decidido dejar de lado sus aspiraciones de cambiar de equipo y asumir la competencia en el ataque cementero.

Pero no obstante que en círculos cercanos al delantero celeste se asegura que después de que la directiva de Cruz Azul le puso la oferta sobre la mesa, Uriel Antuna no dudó en aceptar el ofrecimiento, simplemente porque supuestamente la seguridad de su familia en la CDMX ya no estaba garantizada.

Pero la realidad de su salida de la Máquina cementera se debió a que el artillero surgido de las fuerzas básicas de Santos y una breve estancia en el F.C. Groningen de la Eredivise y en el Galaxy de Los Ángeles llegó a Chivas y de ahí pasó al Cruz Azul para ahora vestir la camiseta felina, fue perdiendo protagonismo en el esquema del técnico Martín Anselmi, que empezó a hacerse a la idea de no contar con el delantero y probar otras variantes.

Antuna llega a la escuadra dirigida por el serbio Veljko Paunovic que desechó la participación del colombiano Luis Quiñones al considerar que su ciclo había concluido, por lo cual les urgía un delantero por derecha y Antuna cumplía con las especificaciones del estratega europeo para cubrir esta plaza.

El delantero de Cruz Azul Uriel Antuna jugó su último partido con la Máquina el pasado viernes contra Querétaro y ahora defenderá los colores de los Tigres de la UANL Crédito: Sebastián Laureano Miranda | Imago7

El llamado “Brujo” con 25 goles en cinco torneos en la organización celeste fue su mayor referente ofensivo y un jugador que le daba varias opciones al ataque, empero siempre quedó la sensación de que no pudo crecer como se esperaba el delantero surgido del equipo lagunero.

Obviamente, su nivel le permitió ser titular, pero en el actual torneo el técnico argentino Martín Anselmi decidió echar mano de otras opciones ofensivas y quizá el surgimiento del novato Amaury Morales le dio la opción de poder tener un relevo importante por Antuna y dejar de lado el disgusto que mostraba en varios juegos el actual delantero que ahora defenderá los colores de Tigres.

Será en las próximas horas cuando se realice el trámite oficial del jugador a Tigres y sea anunciado por su nuevo equipo como refuerzo para el torneo Apertura 2024 en busca de reverdecer lauros y dejar de lado toda la polémica que surgió en la liguilla del torneo anterior donde fueron acusados por la directiva el técnico Robert Dante Siboldi y su cuerpo técnico de filtrar información táctica al cuerpo técnico de los Rayados de Monterrey.

Te cuento por qué se fue realmente Uriel Antuna de Cruz Azul a Tigres y por cuánto: pic.twitter.com/emQLKiXVjj — Carlos Ponce de León (@Carlos_Ponz) August 27, 2024

