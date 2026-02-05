Memo Vázquez y Siboldi suenan para suplir a Efraín Juárez en los Pumas

Los fantasmas volvieron a aparecer sobre Efraín Juárez, técnico de Pumas, en un posible cambio en la dirección técnica después de la goleada 4-0 que sufrieron ante San Diego FC en la Concachampions y donde Memo Vázquez parece tener ventaja sobre Robert Dante Siboldi, entre los candidatos al relevo.

No es la primera ocasión en que se ven en esta situación los Pumas a lo largo de su historia, sino lo que preocupó a la directiva fue la forma como se perdió el equipo en los últimos 30 minutos de juego donde el equipo dirigido por el norteamericano Mickey Varas borró del mapa a los felinos.

Desde el director deportivo Antonio Sancho hasta el presidente Luis Guillermo González mostraron su resquemor por la forma como un rival que estaba dominado pasó a dominador y a exhibirlos con muchas carencias defensivas borrando el golazo que había logrado el paraguayo Robert Morales para poner adelante a la UNAM.

Las versiones extraoficiales aseguran que otro punto a tomar en cuenta es la forma como los seguidores de los Pumas se han metido muy fuerte contra el estratega Efraín Juárez a quien le cuestionan sus actitudes de protagonismo queriendo emular personalidades como la de Javier Aguirre y Hugo Sánchez, dos de sus mentores en su trayectoria como jugador.

Los múltiples insultos y muestras de enojo contra el estratega se han recrudecido en redes sociales y en los juegos de local, lo cual tiene preocupada a la directiva que le ha pedido un poco de mayor coherencia y calma a su estratega, pero al parecer esto ha impactado en la adrenalina que le transmite a su plantel y que tuvo un punto de quiebre el pasado martes en la frontera sur de los Estados Unidos.

La directiva toma sus precauciones

Es cierto que en el torneo de la Liga MX, los Pumas no caminan tan mal al ubicarse como cuarto lugar de la tabla de posiciones, solo detrás de Chivas, Cruz Azul y Atlas con ocho puntos, pero no quieren verse sorprendidos y por tal motivo han realizado los primeros contactos informales con Memo Vázquez y que se podría concretar si la escuadra felina queda eliminada la próxima semana de la competencia de la Concacaf.

Al mismo tiempo de la versión de Memo Vázquez, otros rumores aseguran que el uruguayo Robert Dante Siboldi se encuentra entre los candidatos como una opción clara, sobre todo por su experiencia y capacidad para encabezar proyectos como lo hizo en Cruz Azul quedándose eliminados en cuartos de final y después en los Tigres que los llevó al título, pero que en Mazatlán no pudo replicar los números que registró en la escuadra norteña.

Las mismas fuentes que se han consultado dentro del entorno universitario aseguran que Memo Vázquez tendría ventaja sobre Siboldi por ser un técnico de casa y porque tiene una trayectoria importante en la escuadra felina al ser el último técnico campeón con el cuadro del Pedregal.

Pumas se coronó la última vez en el torneo Clausura 2011 al imponerse en tiros penales a los Tigres en penales 4-2, pero que desde hace 15 años no pasa nada y todo ha sido pura frustración en el equipo universitario, por lo cual es muy importante el juego contra el San Diego FC en la vuelta de la Concachampions.

También es cierto que un tropiezo en el duelo de la jornada 5 contra Atlas podría acelerar muchas decisiones en un equipo que se ha convertido en una organización de primer nivel en instalaciones, pero que en lo deportivo se ha convertido en uno más del fútbol de México.

