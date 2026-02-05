Desde el Olimpia cuestionan la grandeza de las Águilas del América

Las Águilas del América iniciaron con el pie derecho su participación en la Liga de Campeones de la Concacaf. Por la primera ronda del torneo, el conjunto azulcrema venció 1-2 al Olimpia en el Estadio José de la Paz Herrera Uclés de Honduras. Aún queda el partido de vuela y el entrenador Eduardo Espinel comenzó a calentarlo al cuestionar la grandeza del club.

El estratega uruguayo fue muy positivo en la previa con sus jugadores. Espinel quería que sus dirigidos afrontaran el duelo contra el América como un partido más. El Olimpia tuvo un gran compromiso, pero a minutos del final se les escapó cosechar un mejor resultado para la vuelta.

Al minuto 88 de partido, Ramón Juárez marcó el 1-2 que le dio la victoria al conjunto azulcrema. A pocos minutos del final el conjunto de André Jardine pudo destrabar el encuentro. El partido le dio la razón a Eduardo Espinel al creer que el pase a la siguiente ronda puede ser posible.

“Hoy no se vio la diferencia que todos hablaban del América, el gigante de México, con el equipo más grande de Honduras. Todos sabemos que hay diferencias, pero hoy en la cancha no se notó, todo lo contrario“, dijo el entrenador tras el partido.

Cuestiona la grandeza del América

A pesar de que las Águilas del América se adueñaron de la posesión del balón y de que produjeron mayor peligro en ofensiva, los minutos finales no fueron tranquilos. El gol de la victoria hizo que el conjunto de André Jardine resguardara el resultado y se dedicara a defender.

Con el tiempo a su favor, los dirigidos por André Jardine no ponían el balón en juego con mucha prisa. Eduardo Espinel cuestionó esta actitud del América. El uruguayo considera que un club grande de verdad no pide la hora.

“Vimos un América que por momentos hacía cosas raras, hacía tiempo. Los equipos verdaderamente grandes no hacen tiempo, juegan más al frente. Y bueno, esos son síntomas de que los preocupamos”, sentenció.

El partido de vuelta será este martes 11 de febrero. El conjunto azulcrema recibirá al Olimpia en el Estadio Ciudad de los Deportes. Eduardo Espinel deberá plantear un encuentro mucho más ofensivo para buscar el resultado. El América sin Álvaro Fidalgo puede ser un equipo vulnerable.

