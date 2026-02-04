El América debutó con triunfo de visitante en la Concachampions: 1-2 al Olimpia

Las Águilas del América encontraron la fórmula para sumar la segunda victoria del año al vencer 1-2 al Olimpia de Honduras en el inicio del torneo de la Liga de Campeones de la Concacaf (Concachampions) con gol casi de última hora de su trébol de cuatro hojas, el defensa Ramón Juárez.

Un triunfo sin duda importante para el equipo dirigido por el brasileño André Jardine que empezó mal el torneo de México con tres partidos sin ganar y sin anotar goles, pero después de la victoria sobre Necaxa el sábado pasado en la fecha cuatro del campeonato azteca, ahora este triunfo en el torneo de la Concacaf impulsa una recuperación constante de las Águilas.

Además el triunfo en el complicado campo del Olimpia los pone en camino de avanzar a la siguiente fase después de que los hondureños paguen la visita la próxima semana en donde la ventaja es de las Águilas y que sin duda los tiene con pie y medio adentro en la siguiente fase.

Es cierto que el Olimpia de Honduras respondió con fuerza y no se achicó ante un equipo con mayores recursos, pero la realidad es que al final no les alcanzó para sacar un mejor resultado en su propio campo que ahora compromete su presencia en la siguiente fase, ya que tendrían que ir a hacer la hombrada a México.

El partido

Ambas oncenas tuvieron sus oportunidades en el primer tiempo en el campo del Chelato Ucles, pero el Olimpia fue la escuadra que más cerca estuvo de anotar obligando a que el portero del América Luis Malagón tuviera que emplearse a fondo para salvar su meta.

La falta de puntería de los hondureños hizo que América en su primera llegada peligrosa en una acción de pelota parada permitiera al chileno Víctor Dávila anidar el balón en las redes y empezar a desviar las ideas de negociarlo a otro equipo, pues parece que el andino ya se enrachó al sumar su segundo gol consecutivo.

Dávila en el gol se benefició de una serie de rebotes dentro del área y con la derecha mandó guardar el esférico en el arco de Menjivar, siendo esta la primera de peligro en todo el partido por parte de los de Jardine en los minutos finales del prime tiempo.

De alternativas

Pero el gusto le duró poco al América, pues empezando la segunda mitad Jorge Álvarez logró el empate con un golazo que venció el lance de Luis Malagón después de una acción donde Bengoché se quitó a varios rivales y tocó a Álvarez que casi en la esquina del área por el sector izquierdo mandó un disparo a segundo poste que se fue a colocar a la esquina a media altura, lejos de Malagón.

Olimpia se sintió fuerte con el empate y pareció que podrían darle la vuelta al marcador, pero Jardine mandó a Henry Martín y a Brian Rodríguez y de esta forma el cuadro americanista recuperó la lucidez y poco a poco fue inclinando la balanza en la cancha.

Fue así como en los minutos finales el América pudo alcanzar la victoria, precisamente en una acción de Brian Rodríguez que se metió al área para disparar cruzado y obligar a que el portero Edrick Menjívar sacará el tiro a un costado, pero con tan mala fortuna para el guardameta catracho que le cayó a Ramón Juárez y este solo tuvo que empujar a las redes.

Las Águilas ahora deberán completar la obra en el Ciudad de los Deportes para ratificar su recuperación, aunque antes del encuentro de vuelta de la Concachampions, deberán enfrentar a los Rayados en el estadio de la Ciudad de los Deportes en un compromiso muy bravo y después encarar a los hondureños.

