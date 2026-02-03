América ficha al brasileño Raphael Veiga, quien sería el sustituto de Álvaro Fidalgo

El Club América confirmó este martes uno de los fichajes más impactantes del mercado de transferencias en la Liga MX: la contratación del volante brasileño Raphael Cavalcante Veiga, procedente del Palmeiras, como refuerzo estelar para el torneo Clausura.

La presentación del mediocampista se realizó a través de un video difundido en las redes sociales del club, donde el futbolista apareció vistiendo la playera amarilla del América y dejó claro su compromiso con la institución.

“Hola, ya estoy aquí. Soy Raphael Veiga y soy americanista“, afirmó el jugador de 30 años.

Raphael Veiga, leyenda reciente del Palmeiras

Raphael Veiga llega al fútbol mexicano con un estatus de jugador histórico del Palmeiras, club en el que militó de 2019 hasta el año pasado y donde dejó cifras que lo colocan entre los grandes referentes del siglo XXI.

Durante su etapa con el conjunto paulista, el mediocampista se convirtió en el máximo goleador del Palmeiras en el presente siglo, con 109 goles en 383 partidos, una marca sobresaliente para un futbolista de su posición.

Su impacto no solo se reflejó en números, sino también en momentos decisivos, consolidándose como uno de los futbolistas más determinantes del fútbol sudamericano.

Jardine cumple su deseo: el América vuelve a tener un “10”

El fichaje de Raphael Veiga responde a una necesidad clara del proyecto encabezado por André Jardine, quien reconoció que la llegada del brasileño era un objetivo desde hace varios meses, tras la salida del chileno Diego Valdés al Vélez Sarsfield de Argentina.

“Era un sueño antiguo que yo tenía desde que se fue Diego Valdés, tener un 10 de esta jerarquía, de gran calidad. Diego dejó muy alta la referencia y dentro de Brasil, entre los jugadores que yo miré, Rafa es de los mejores”, señaló Jardine.

Con este movimiento, el América vuelve a contar con un mediocampista creativo de alto nivel, capaz de marcar diferencias en partidos cerrados y de alta exigencia.

Refuerzo clave ante las bajas en el ataque azulcrema

La llegada de Raphael Veiga cobra aún más relevancia debido a las recientes bajas en el plantel de las Águilas del América, que han perdido a jugadores importantes como el español Álvaro Fidalgo, el francés Allan Saint-Maximin, y se mantienen a la espera de que se concrete la salida del uruguayo Rodrigo Aguirre.

En ese contexto, el brasileño está llamado a convertirse en el eje ofensivo del equipo y en uno de los líderes futbolísticos del vestidor.

Un palmarés de campeón continental

A lo largo de su carrera, Raphael Veiga se ha caracterizado por su eficacia en partidos determinantes, siendo pieza clave en la conquista de 11 títulos con el Palmeiras:

2 Copas Libertadores de América

2 Campeonatos Brasileños

1 Copa de Brasil

4 Campeonatos Paulistas

1 Recopa Sudamericana

1 Supercopa de Brasil

En finales, el mediocampista brasileño convirtió 12 goles, confirmando su reputación como futbolista decisivo.

En Coapa cuidaremos mucho a Raphael 🫂



¡Venga, con todo! #VeigaEsÁguila 🦅 pic.twitter.com/KhkmrdeLA2 — Club América (@ClubAmerica) February 3, 2026

Trayectoria y experiencia internacional

Nacido en São Paulo, Veiga inició su carrera profesional en el Coritiba en 2016. Un año más tarde vivió su primera etapa con el Palmeiras, la cual se interrumpió temporalmente para jugar con el Athletico Paranaense, equipo con el que conquistó una Copa Sudamericana.

Además, ha formado parte de la selección brasileña, con la que acumula seis partidos internacionales, aportando experiencia y jerarquía al plantel azulcrema.

Posible debut de Veiga con el América

El nuevo refuerzo del América podría hacer su debut oficial el próximo sábado, cuando las Águilas reciban al Monterrey en el duelo correspondiente a la quinta jornada del torneo Clausura, un escenario ideal para que la afición conozca a su nuevo líder en el mediocampo.

