Rafa Márquez cuestiona el desánimo de los aficionados de El Tri

La selección mexicana afrontará el Mundial de 2026 en su casa. El conjunto azteca buscará apoyarse en su público para superar sus últimos registros en Copas del Mundo. Sin embargo, Rafa Márquez considera que este escenario puede ser desfavorable al toma en cuenta que los aficionados mexicanos son muy exigentes.

La localía es un factor de mucho peso. Muchas selecciones, que afrontan un Mundial como anfitrión, han superado sus expectativas al final del torneo. Rafa Márquez lo calificó como una ventaja. México tendrá un empujón adicional desde las gradas.

“Esperamos que ese día (contra Sudáfrica) la gente esté con nosotros. Queremos que sea una ventaja para nosotros el poder jugar en nuestro país, que (los rivales) sientan el calor de la gente, la presión de nuestra gente”, dijo Rafa Márquez.

Sin embargo, el “Káiser” explicó que este factor puede convertirse en un punto negativo cuando los resultados no comienzan a desarrollarse según lo esperado. Márquez insinuó que el aficionado mexicano es exigente y se vuelve un productor de críticas y presión sobre los jugadores.

“A veces, desafortunadamente, cuando tenemos un mal resultado, pues la gente se nos torna en contra y la verdad que eso duele a veces porque pues, es nuestra gente y jugando en nuestra ciudad o en nuestro país, que sientas esas malas aficiones, pues es triste“, agregó.

'DUELE QUE LA AFICIÓN SE NOS VAYA EN CONTRA' 😓



Rafa Márquez, auxiliar de Javier Aguirre en el Tri, le pidió a los mexicanos apoyar "en las buenas y en las malas" durante la Copa Mundial 2026. #CentralFOX https://t.co/uSb7I6TBEF pic.twitter.com/VXm3f6rE5j — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) March 13, 2026

México en su casa

La selección mexicana jugará toda su primera ronda en México. El conjunto azteca debutará en el torneo el 11 de junio contra la selección de Sudáfrica. Los dirigidos por Javier Aguirre iniciarán su camino en el Mundial en el mítico Estadio Azteca.

El 18 de junio se enfrentarán a Corea del Sur. Este duelo se desarrollará en el Estadio Akron de Guadalajara. El tercer partido, aún por definir, se jugará el 24 de junio en el Estadio Azteca. Entre los posibles rivales figuran las selecciones de Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa e Irlanda.

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