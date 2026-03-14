Oswaldo Sánchez respeta a Memo Ochoa, pero sugiere renovar la portería de México

Oswaldo Sánchez, exportero de la selección de México, mantuvo su postura respecto a la opción de Memo Ochoa de asistir a su sexto mundial dentro de 90 días, al señalar que el actual portero del AEL Limassol FC de Chipre se haga a un lado para dar paso a los nuevos porteros del Tricolor.

El actual analista de TUDN atendió la llamada de La Opinión, para conocer su punto de vista respecto al futuro en la portería de la selección de México después de la baja de Luis Malagón debido a la rotura del tendón de Aquiles que lo alejará de las canchas entre seis y ocho meses.

Raúl Rangel es el gallo de Oswaldo Sánchez para la titularidad de la selección de México en el Mundial. Crédito: Cristian Hernández | Imago7

Oswaldo dijo con toda claridad respecto al tema del sexto mundial de Guillermo Ochoa que: “En el tema de Memo, Ochoa es un tipo que respeto, que tiene una trayectoria ejemplar, más de 20 años, a gran nivel, con cinco mundiales, que es algo muy complicado de contar, pero soy de la idea de que hay que dar paso a las nuevas generaciones y yo preferiría que se renovara la portería en ese sentido”.

La respuesta de Oswaldo respecto a Memo Ochoa sonó más clara que el agua, pero se reservó el derecho a que Javier Aguirre sea quien decida al final si el actual portero del AEL Limassol FC debe ir al Mundial, pues piensa que esa oportunidad debe ser para Raúl “Tala” Rangel, Carlos Acevedo y quizá Andrés Gudiño que ha tenido una buena regularidad en el último tiempo en la Liga MX.

“Respecto a la lesión de Malagón, lo lamento mucho y aprovecho para mandar un saludo y un abrazo a través de tu medio a mi ahijado. Me dolió mucho lo que le pasó, pero sé que es fuerte y pronto se pondrá bien. Me parece que no hay que dar vueltas. Carlos Acevedo tendría que ser el segundo portero de la selección, o no sé si tengan que abogar por la experiencia de Memo o le puedan dar oportunidad a otros, como Gudiño, quien ha tenido buena temporada con Cruz Azul y por qué no pensar que pudiera colarse”, expuso el experimentado exguardameta del Tricolor.

Al tocar el tema de la lesión de Luis Malagón, dijo que fue lamentable lo que le pasó, sobre todo por la categoría del tricampeón con el América, pero es momento de ver hacia adelante y encontrar soluciones, sobre todo porque México es una tierra de buenos porteros.

“Es obvio que cuando se lesiona alguien de la categoría de Malagón, que ha sido multicampeón con el América, es obvio que duele, pero México es una tierra de buenos porteros y la vida tiene que continuar. Me da mucho pesar por él, pero viene el Mundial y cualquiera de los que seleccionan lo va a hacer de buena forma”.

Andrés Gudiño podría ser el tapado para la portería de México en el Mundial 2026. Crédito: Andrea Jiménez | Imago7

“No tengo ninguna duda y el Tala Rangel es quien se postula para ser el titular en este momento, porque es el de la confianza del Vasco, porque tiene buen juego con los pies y porque se va ganando la credibilidad de la gente a cada partido”, concluyó.

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