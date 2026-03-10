Aseguran que Ochoa, Fidalgo, Obed Vargas y Andrés Gudiño estarán vs. Portugal y Bélgica

El cinco veces mundialista Guillermo Ochoa, el recientemente naturalizado Álvaro Fidalgo, Andrés Gudiño de Cruz Azul y Obed Vargas del Atlético de Madrid serían las novedades de la selección de México para los duelos de la fecha FIFA vs. Portugal y Bélgica, el 28 y 31 de marzo próximos.

La confirmación de estas cuatro convocatorias se realizará el viernes de la próxima semana, en la cual Memo Ochoa se perfila como el regreso más sonado al equipo nacional después de casi año y medio de ausencia, ya que su última convocatoria se realizó el pasado mes de noviembre de 2024 en los cuartos de final de la Nations League de la Concacaf contra Honduras.

Con 40 años de edad y con la posibilidad de jugar su sexto Mundial de su carrera, la convocatoria de Memo es el tema más polémico de las últimas semanas, pues el técnico nacional Javier Aguirre tiene un panorama complicado con la baja de juego de Luis Malagón en el América, Raúl Rangel de las Chivas y Carlos Acevedo de Santos Laguna.

Por esa razón Aguirre ha volteado hacia Chipre para analizar el llamado del cinco veces mundialista Guillermo Ochoa, donde bajo los tres postes de la meta del AEL Limassol de la liga de Chipre tampoco ha tenido un rendimiento muy notable como pasó en la fecha pasada.

Mucho menos el domingo pasado cuando el Limassol visitó al Apollon y el guardameta azteca saltó como titular una vez más, pero no tuvo a la suerte de su lado, ya que al minuto 67, cuando estaban empatados a uno, ocurrió un desafortunado suceso.

Bruno Gaspar ingresó al área por el costado derecho y sacó un fuerte remate justo donde estaba situado Memo Ochoa. La reacción del portero no fue la mejor, ya que no llegó a cerrar sus piernas y el balón se coló para el 2-1 que sería definitivo.

Aun con las dudas, Memo Ochoa se perfila para ser llamado al cuadro nacional, por lo que sería la gran novedad y un acicate para que los demás porteros se pongan las pilas para ser llamados a los partidos contra Portugal y Bélgica, que se realizarán en el estadio Azteca el próximo sábado 28 de marzo y el 31 en el Soldier Field de Chicago contra los belgas.

Inclusive se manejó que Aguirre se reunió con el portero mexicano y que después de la charla todo ha quedado planchado para el regreso del portero que ha acudido a los mundiales de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

Fidalgo es casi un hecho

Por lo que corresponde a Álvaro Fidalgo, se asegura extraoficialmente que la Federación Mexicana de Fútbol ya envió el comunicado donde se le comunica que el mediocampista será llamado para estos partidos internacionales correspondientes a la última fecha FIFA antes del Mundial de junio próximo.

La convocatoria acabaría con toda la controversia que ha generado en el último año frente a la posibilidad del llamado del exjugador del América y que, conforme avanzó el tiempo, se fue haciendo más fuerte la opción de convocar a la selección mexicana como una opción muy fuerte de apuntalar la zona del mediocampo del cuadro nacional.

Andrés Gudiño sería el tapado

Finalmente, ha surgido la versión de que el portero de Cruz Azul Andrés Gudiño podría ser el tapado de la lista de la selección de México, tomando en cuenta la baja de juego de los guardametas que han estado contemplados en el proceso del Vasco Aguirre.

La idea suena descabellada, pero sin duda el trabajo de Gudiño ha sido notable desde el final de la pasada temporada, cuando tomó el sitio del lesionado Kevin Mier y poco a poco se afianzó en esta posición al grado de ser uno de los mejores jugadores en estas primeras diez fechas del actual campeonato.

Obed Vargas también

También se asegura que Obed Vargas, que juega actualmente en el Atlético de Madrid, será otro de los convocados, no obstante que en los últimos seis juegos del cuadro colchonero no ha sido tomado en cuenta, pero el propio técnico aseguró hace tres semanas que por el simple hecho de haber sido contratado por el equipo europeo se había ganado su llamado para estos partidos. Habrá que esperar si eso fue cierto.

