‘Piojo’ Herrera cree que Guillermo Ochoa debe ser el portero de México en el Mundial

Miguel Herrera no tiene dudas cuando se le pregunta por la portería de la Selección Mexicana rumbo a la Copa del Mundo de 2026. Para el exentrenador del Tricolor, si el torneo comenzara hoy, Guillermo Ochoa sería el guardameta titular, por encima de opciones como Luis Ángel Malagón o Raúl “Tala” Rangel. El argumento central del ‘Piojo’ pasa por la experiencia y el rendimiento que el veterano arquero ha mostrado históricamente en las Copas del Mundo.

Herrera considera que, a sus 40 años, Ochoa sigue teniendo un valor diferencial que no todos los porteros pueden ofrecer en escenarios de máxima exigencia. Así lo expresó en entrevista con ESPN, donde fue claro al marcar su postura sobre la jerarquía del arquero mexicano.

“Para mí, para Miguel Herrera, hoy (Guillermo Ochoa) es el titular de la selección”, declaró el ‘Piojo’ Herrera. “No veo a Malagón en gran momento, el ‘Tala’ está en muy buen momento, es el único que le puede quitar hoy para mi cabeza la idea de que pueda ser el titular de la selección. Pero si hoy empezara el Mundial, para mí sería el titular de la selección, porque es el que tiene mejor experiencia, el que en los Mundiales se crece y que no va a experimentar nada, que no sepa qué está pasando en un Mundial”.

Experiencia mundialista y el recuerdo de Brasil 2014

En el análisis de Herrera, el momento futbolístico también pesa, pero no tanto como la capacidad de responder bajo presión. Desde su punto de vista, Raúl Rangel es el único que hoy podría competirle seriamente el puesto a Ochoa, mientras que Malagón atraviesa una etapa irregular con el América.

“El ‘Tala’ va a ser su primer Mundial, es un joven con muchísimo futuro y que ojalá y siga creciendo y haciendo las bien las cosas como está haciendo en Chivas, que sin duda que Malagón regrese a su nivel y empiezan a discutir el puesto, pero hoy, si me dicen, está empezando el Mundial ya este fin de semana, para mí el portero inicial era él mismo”, externó Herrera, reforzando su idea de que el presente inmediato favorece a Ochoa.

El exseleccionador también destacó el rendimiento del arquero en las justas mundialistas, donde, a su juicio, eleva su nivel de forma constante. “Todo lo que ha hecho en los Mundiales, por eso reitero, hoy, si parece en la cancha, sabe lo que tiene que hacer, sabe el compromiso que tiene, y siempre se crece en los Mundiales, es un portero que ha funcionado muchísimo mejor”, explicó, recordando además su fiabilidad en clubes y el impacto de sus actuaciones en Copas del Mundo.

Durante la charla, Ricardo Peláez recordó cómo convenció a Herrera de incluir a Ochoa en la lista final para el Mundial de Brasil 2014, cuando inicialmente no estaba contemplado. “Lo hablé hasta con, la verdad, en mi cabeza estaba ir a ver, platicar con él, llamarlo, dejarlo fuera y tener a los otros tres que ya estaban ahí en la idea…”, relató el propio Herrera, quien reconoció que Ochoa terminó ganándose la titularidad con su trabajo y rendimiento.

