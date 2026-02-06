Tiroteo a plena luz del día deja 7 civiles heridos en Monterrey, una de las sedes del Mundial en México

Un enfrentamiento armado entre dos grupos rivales dedicados a la venta de drogas se registró en pleno centro de la ciudad de Monterrey y en presencia de varios civiles, provocando que al menos siete personas inocentes resultaran heridas, entre ellos una menor de edad y un adulto mayor, según informaron fuentes de seguridad.

Testigos de la zona declararon a medios locales que el tiroteo inició tras una discusión entre cuatro sujetos, quienes de un momento a otro comenzaron una persecución disparando entre ellos en una intersección muy concurrida de la ciudad.

“Uno de ellos saca un arma y hace varias detonaciones, no impacta en los delincuentes, pero las balas, cuando van pérdidas, en su trayectoria lesionan a siete personas”, señaló Eduardo Sánchez Quiroz, Comisario General de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del municipio de Monterrey.

🚨 #ÚLTIMAHORA | Balacera se desata en el centro de Monterrey, Nuevo León; al momento se reportan 7 lesionados luego de que 4 hombres armados empezaron a agredirse entre sí



📺 #MILENIO19h con @janupi pic.twitter.com/vK9318qfZs — Milenio (@Milenio) February 6, 2026

La Fiscalía General de Justicia del estado confirmó que las siete personas lesionadas, ninguna relacionada con los delincuentes, no tenían heridas de gravedad y todas fueron trasladadas a hospitales de la localidad para su atención médica.

Sánchez Quiroz detalló que, a través de las cámaras de vigilancia, se tienen identificados a cuatro sospechosos y el material será proporcionado a la Fiscalía para las investigaciones correspondientes.

Además, indicó que la zona en donde se registraron los sucesos es de alta incidencia delictiva y el año pasado se detuvieron a 800 personas por delitos como venta de drogas, portación de armas de fuego, así como robo de vehículos y a transeúntes, entre otros.

Estos hechos violentos generan incertidumbre ante la llegada del Mundial FIFA 2026, ya que Monterrey será precisamente una de las sedes del evento deportivo, por lo que se estima que se refuerce la estrategia de seguridad en conjunto con Policía Municipal, Fuerza Civil y hasta Guardia Nacional.

