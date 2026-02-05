Jalisco, una de las sedes del Mundial en México, en alerta por brote de sarampión

El estado mexicano de Jalisco decretó el uso obligatorio de cubrebocas en escuelas de la Zona Metropolitana de Guadalajara ante un brote inédito de sarampión, una enfermedad altamente contagiosa que había sido controlada en gran parte del continente.

El brote ocurre además en un contexto de alta movilidad internacional, ya que Guadalajara es sede de eventos deportivos masivos y será una de las ciudades anfitrionas del Mundial de Futbol 2026, que se realizará de manera conjunta en Estados Unidos, México y Canadá.

La capital de Jalisco, Guadalajara, contará con un choque entre dos campeones del mundo, España y Uruguay, además de dos encuentros del grupo de México.

Para reducir el riesgo de contagios y cuidar la salud de la comunidad escolar, se implementa el USO OBLIGATORIO DE CUBREBOCAS como medida preventiva. pic.twitter.com/jJifIhay0q — Secretaría de Salud Jalisco (@saludjalisco) February 5, 2026

Por el momento, la medida, con vigencia inicial de 30 días, fue anunciada por la Secretaría de Salud de Jalisco tras confirmarse 1,776 casos acumulados, de los cuales 449 permanecen activos en 18 municipios. Casi 59% de los casos del país se concentran en esta entidad, de acuerdo con cifras federales.

En el contexto, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió una alerta epidemiológica por el aumento acelerado de casos de sarampión en la región. En las primeras tres semanas del año se confirmaron más de mil casos nuevos en siete países, una cifra 43 veces mayor que la del mismo periodo del año anterior.

Desde 2025, México ha registrado brotes importantes, especialmente en Chihuahua y ahora en Jalisco, lo que ha llevado a suspender clases en algunas escuelas y a reforzar medidas preventivas.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, el sarampión es uno de los virus más contagiosos del mundo: hasta 9 de cada 10 personas no vacunadas pueden infectarse tras una exposición.

El virus se transmite por el aire y puede permanecer activo hasta dos horas en espacios cerrados.

Cabe destacar que, en el caso de EE.UU., los brotes suelen comenzar cuando personas no vacunadas viajan a países con transmisión activa y regresan a nuestro país.

Las comunidades con viajes frecuentes a América Latina, reuniones familiares grandes o bajas tasas de vacunación tienen mayor riesgo de exposición.

