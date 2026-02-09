Alaïa, hija de Adamari López y Toni Costa, no quiere ir al Mundial

Alaïa es la joven hija de Adamari López y Toni Costa. Y dentro de la industria del entretenimiento hispano se sabe que la pequeña es muy activa en diversos deportes, entre ellos el fútbol. Ahora, debido a que en este año se llevará a cabo el Mundial de Fútbol, que reunirá a todas las estrellas de este deporte.

Los partidos se han repartido entre Estados Unidos, México y Canadá. Razón por la cual muchos fanáticos del balompié están sopesando la posibilidad de poder asistir a uno más partidos.

¿En el caso de Alaïa qué pasa con este tema?

La revista ¡Hola! conversó con la menor, y según reportó Mezcal TV, estas fueron sus declaraciones: “No me encanta estar en lugares en donde hay muchas personas, no sé por qué. Como que me siento claustrofóbica”.

Alaïa Costa agregó: “Prefiero verlo en la casa, donde puedo estar más cómoda, que tener que ir ahí y gastar dinero que no se necesita”.

Dicho medio afirma que la hija de Adamari López tiene sus preferencias en cuanto a los posibles campeones, y es que la niña de 10 años afirmó ser de la opinión de que tanto Messi como Cristiano Ronaldo se podrían alzar con el trofeo deportivo, pero también le gusta la manera de jugar de Erling Haaland, Lamine Yamal y Thibaut Courtois.

Sigue Leyendo más de Alaïa aquí:

· Toni Costa presume su gran amor por su hija y por Mimi Ortiz, su novia, en romántica publicación

· Chiquibaby celebra el cumpleaños 4 de su hija junto a Adamari López y Alaïa

· Adamari López se escapa de vacaciones con Alaïa a Argentina y lo presume en fotos