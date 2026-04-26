América resbaló en casa con Atlas 0-1 y se saca la rifa del Puma para la liguilla

Más pudo el colmillo del Atlas para aprovechar un error del defensa uruguayo Sebastián Cáceres que la insistencia de las Águilas en 90 minutos de un duelo donde los rojinegros terminaron venciendo 0-1 a las Águilas para calificar a la liguilla y de paso mandar al octavo lugar a los americanistas para enfrentar en las finales a Pumas.

Atlas, con la victoria, rompió una racha de nueve años sin ganar en el Estadio Banorte (Azteca) después de que su último triunfo fue en el torneo Clausura 2017, cuando se impusieron 1-2 en la fecha 17 de ese campeonato.

¡GOOOOOL DEL ATLAS! ¡ATLAS ASEGURA SU BOLETO A LA LIGUILLA! ⚽🔴



Ponchito anota en el agregado, aprovechó el error de Cáceres y puso el 0-1 pic.twitter.com/IsCzanh5lp — TUDN USA (@TUDNUSA) April 26, 2026

Fue el peor de los escenarios que se había planteado el equipo dirigido por el brasileño André Jardine, ya que nunca pensaron que en los minutos de tiempo agregado se daría el error del charrúa Sebastián Cáceres para abrirle la puerta a Alfonso “Ponchito” González y que este terminara dejando tendidos en el campo a los orgullosos azulcremas.

América tuvo la oportunidad de abrir el marcador por la vía del penal, pero ni eso supieron hacer bien en esta lluviosa noche en el estadio Banorte (Azteca), pues el brasileño Raphael Veiga se pasó de cremoso y terminó entregándole el esférico casi a las manos al internacional colombiano Camilo Vargas.

Fue un cachetazo tan contundente que en la cancha, después de que González se había quitado la marca de dos defensas logró disparar a la portería defendida por Rodolfo Cota, que no pudo evitar que el disparo bien colocado hiciera el daño que esperaba el atlista.

Henry Martín está de regreso ⚽🔥



Así el ingreso del delantero, en lugar de Alejandro Zendejas, al 73', del América vs Atlas: no jugaba desde el 20 de febrero de este año



📹@sebaslejtik#SabadoFutbolero por @Univision, TUDN y @VIX pic.twitter.com/7nCEp76iSi — TUDN USA (@TUDNUSA) April 26, 2026

Esa fue la gota que derramó el vaso, pues América apenas tuvo unos minutos más para poder lograr aunque sea el empate que le permitiera mantenerse en el quinto lugar de la tabla general, pero el peso del resultado los mandó al octavo lugar y el Atlas tomó su lugar con 26 unidades en el sexto escalón, dejando en séptimo a los Tigres y en octavo a las orgullosas Águilas.

Antes América se arrepintió de no saber matar a los rojinegros, de ir una y otra vez contra la portería de Camilo Vargas y quedarse corto en el intento por la falta de mayor imaginación de los hombres de ofensiva conformados por Raphael Veiga, Erick Sánchez, Alejandro Zendejas y Brian Rodríguez, como también después con Patricio Salas, Henry Martín y José “Pantera” Zúñiga.

¡VEIGA FALLA DESDE LOS ONCE PASOS! ¡CAMILO VARGAS ATAJA EL TIRO! 😱❌



¡América se quedó con las ganas de gritar el gol! pic.twitter.com/7Gd3p8cwBp — TUDN USA (@TUDNUSA) April 26, 2026

Mientras que Atlas armó su defensa escalonada y por zona, con lo cual, al América le fue casi imposible explorar en zonas de riesgo la opción de poder anotarle el gol a los rojinegros y así terminó escribiéndose una escabrosa historia para los americanistas.

Seguir leyendo:

– América, Atlas, Tigres, Xolos y León se juegan la vida por los últimos tres boletos para la liguilla

– Camilo Vargas silenció al Toluca 0-0 y los Diablos Rojos dejaron de ser líderes generales

– Sebastián Cáceres reveló que quería marcharse del América











