América, Atlas, Tigres, Xolos y León se juegan la vida por los últimos tres boletos para la liguilla

América, Atlas, Tigres, Xolos y León tendrán un cierre no apto para cardíacos este fin de semana, en donde se disputarán los últimos tres boletos disponibles para la liguilla por el título, en donde mucha gente aseguraba que las Águilas ya tenían el boleto asegurado y los números desmintieron esa versión.

Es cierto que el cuadro dirigido por André Jardine tiene su destino en las manos al enfrentar al Atlas en el estadio Banorte, con lo cual, con ganar o empatar, aseguraría su sitio en la fiesta final, mientras que los rojinegros están obligados a la victoria, porque un empate los pondría fuera de la fase final.

🚨 AMÉRICA vs ATLAS… Y OJO CON EL VAR



Se juegan el pase directo a la Liguilla 🔥



Ganador a la Fiesta Grande 🏆⁰Perdedor… a esperar resultados 😰



Pero hay un nombre que ya encendió la polémica 👀



🇲🇽 Luis Enrique Santander estará en el VAR pic.twitter.com/YrERRXDO02 — Quinto Partido (@quintopartidoof) April 24, 2026

Pero lo que no puede darse el lujo es de perder, ya que con victorias de Atlas, Tigres y Xolos quedaría fuera de toda opción, en lo que sería un duro golpe para el orgullo de la organización americanista. Pero la realidad es que las combinaciones no son tan complicadas, pues a Tijuana le bastaría ganar 1-0 si América pierde por dos goles, o bien, Xolos ganar mínimo por un par y que las Águilas caigan 1-0.

Atlas también solo requiere ganar para tener uno de los tres boletos, pero como ya dijimos, no se puede dar el lujo de perder contra las Águilas, siempre y cuando Tigres y Xolos derroten a Mazatlán y a las Chivas.

#FuerteRasoYColocado | ¿PORQUÉ ME HACES ESTO TIGRES?



🗣️"¿Porqué todo en Tigres es hasta el último instante? Tenemos que ganarle si o sí a Mazatlán para asegurar la Liguilla".



🎙️Roberto Barocio pic.twitter.com/O8qmgBFz24 — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) April 24, 2026

Mientras que los felinos norteños necesitan ganar para concretar su clasificación, y es que para quedar fuera con triunfo, Xolos tendría que golear a su rival, que es Chivas.

Un empate podría afectar la presencia en la liguilla de los felinos, pues León y Tijuana lo podrían rebasar en puntos y dejarlos fuera de los primeros ocho lugares, ya que hoy todos ellos tienen 22 unidades, pero la diferencia de la UANL les favorece.

Los Xolos buscarán ante Chivas en el Estadio Akron una goleada que les permita clasificar a la Liguilla; cualquier otro resultado los deja fuera de la fiesta grande.

⚽🔥 Xolos se juega todo ante Chivas este sábado.



Toño Rodríguez fue claro: solo la victoria mantiene con vida al equipo, aunque aún dependerán de otros resultados para avanzar. 👇 https://t.co/MKEdK2IHEr pic.twitter.com/LoNoECA03v — Baja News (@MxBajanews) April 24, 2026

Caso muy similar al de León, que requiere ganar en la última fecha al Toluca en el Estadio Nemesio Diez y esperar derrotas de Tigres, Atlas y Tijuana.

En la parte alta de la tabla tampoco hay algo escrito

En la parte alta de la tabla de posiciones no hay nada escrito, pues Pumas enfrenta a Pachuca en el estadio Hidalgo, donde los felinos necesitan ganar o empatar para asegurar el segundo lugar, pero un empate con los hidalguenses los deja sin opción de pelear por el liderato general en manos de las Chivas, que tendrán que ir por la victoria o por lo menos el empate al recibir a Xolos de Tijuana.

Mientras que Cruz Azul necesita ganar a Necaxa para buscar pelear por el tercer lugar de la tabla, pues, salvo combinaciones de goles, se antoja complicado que pueda aprovechar una derrota de Pumas para recuperar el segundo lugar, que sería lo ideal para la fiesta grande.

¡Regresan al Estadio Banorte! 🏟️



El precio de los boletos para el Cruz Azul vs Necaxa de la Jornada 17 del Clausura 2026 🚂🔥https://t.co/YBBVb84Bu4 — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) April 23, 2026

Toluca, por su parte, puede eliminar al León con una victoria y aspirar a quitarle el cuarto lugar al Cruz Azul, pero una derrota con los Esmeraldas y una victoria de América sobre Atlas le quitaría el quinto sitio de la fiesta grande.

Así que a hacer sus apuestas.

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