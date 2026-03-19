Chivas se adueña de nueva cuenta de la Liga MX al desmelenar al León: 5-0

Fueron cinco, pero pudieron ser doce en la victoria de las Chivas en su partido pendiente de la jornada nueve 5-0 sobre el León en una noche redonda y en donde el cuadro dirigido por el argentino Gabriel Milito volvió a alzar la mano para ser considerado serio contendiente al título de campeón.

Ahora con goles del mexicoamericano Brian Gutiérrez, Santiago Sandoval, Armando “Hormiga” González, Ángel Sepúlveda y Hugo Camberos aprovecharon la debilidad de su adversario, que por más esfuerzo que hizo nunca estuvo al nivel de los rojiblancos, que perdonaron muchas opciones antes de abrir el marcador después de media hora de juego.

¡Qué manera de estrenarse como goleador del Rebaño! 💥🐐



Vaya GOLAZO el primer tanto de Brian Gutiérrez en nuestra liga con @Chivas. ❤️🤍#ConMéxicoC26 | #J9 | #CHILEO pic.twitter.com/cPkW4q72LR — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) March 19, 2026

Chivas se dio el lujo de anotar dos golazos por medio de Brian Gutiérrez y de Santiago Sandoval, que le abrieron el camino a las anotaciones de la Hormiga González de penalti para seguir en su lucha por el liderato de goleo con el portugués Paulinho y el italiano Joao Pedro, así como también de Ángel Sepúlveda y Hugo Camberos que le dieron al Guadalajara tres puntos de oro para llegar a 27 y rebasar a Cruz Azul por una unidad en la lucha por los ocho mejores del campeonato para disputar la liguilla.

Normalmente, las pinturas van en un museo, pero hoy fuimos testigos de una obra de arte en un estadio. 🎨🖼️



Etiqueten a su Chivahermano favorito para que disfrute del GOLAZO de Santi Sandoval una y otra vez. ❤️🤍#ConMéxicoC26 | #J9 | #CHILEO pic.twitter.com/qo7xxhagVk — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) March 19, 2026

Bajo el mando del técnico argentino, el “Rebaño Sagrado” llegó a nueve triunfos en 11 encuentros, donde solo ha perdido con Cruz Azul y Toluca que lo convierten en un serio competidor al máximo logro en el campeonato y capaz de darle pelea de tú a tú a los más gallones del campeonato.

Lo importante de la victoria de este miércoles no fueron los goles, ni la victoria, sino el estilo futbolístico, donde desde la zaga hasta el último hombre en el frente ofensivo parecen trabajar al mismo ritmo, pero sobre todo lo importante es el parado táctico y no los hombres, pues hoy inició Santiago Sandoval para jugar con un solo en punta y dejar en la banca a Ángel Sepúlveda y no pasó nada negativo.

Inclusive sin Richard Ledezma ausente por suspensión, las variantes fueron las adecuadas y el cuadro tapatío no sufrió merma alguna en su rendimiento; por el contrario, mantuvieron una constante favorable que les dio la victoria más sencilla del campeonato.

Después de la dificultad de anotar el primer gol y que llegó hasta el minuto 36 por conducto de Brian Gutiérrez, Chivas se soltó el pelo en el segundo tiempo con el golazo de Santiago Sandoval al minuto 46, para después la Hormiga González ampliar la cuota al 66 con un contundente 3-0 que dio paso para los dos otros goles que llegaron en el cierre de la contienda, al minuto 90 y al 90+9 por conducto de Ángel Sepúlveda y de Hugo Camberos, para hacer más fuerte en su casa a las Chivas.

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