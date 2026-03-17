“Chicharito” Hernández revela cuál fue el momento más doloroso de su carrera y su vida

El exdelantero de Chivas, Javier ‘Chicharito’ Hernández, volvió a colocarse en tendencia tras revelar detalles sobre uno de los episodios más duros de su carrera: el penal fallado ante Cruz Azul en los cuartos de final. El atacante mexicano calificó ese instante como el más doloroso no solo en el fútbol, sino en toda su vida.

Chicharito recuerda su penal fallado y desata conversación en redes

A través de sus redes sociales, Chicharito Hernández compartió un adelanto del video que publicará en su canal de YouTube, donde analiza la jugada que marcó su reciente paso por el Guadalajara.

“Hoy quiero hablar de este momento más doloroso, no nada más de mi carrera, sino de toda mi vida”, expresó el futbolista al referirse a la falla desde el punto penal en los últimos minutos del partido disputado en el Estadio Olímpico Universitario.

En el mismo material, el atacante reflexionó sobre la presión en momentos decisivos y aseguró que, “si sabes manejar toda la presión y todo lo que conlleva ese momento, ya vas de gane”.

EL MOMENTO MÁS DOLOROSO DE CHICHARITO😭💔



​Javier Hernández por fin habló de aquel inolvidable penal fallado frente a Cruz Azul en su último duelo con Chivas.



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El contexto del penal que marcó su etapa en Chivas

La acción ocurrió en el duelo de vuelta de los cuartos de final ante Cruz Azul, donde Chicharito tuvo en sus pies la posibilidad de clasificar a su equipo a la siguiente ronda. Sin embargo, el error terminó por convertirse en uno de los momentos más recordados y debatidos por la afición del fútbol mexicano.

El episodio ha sido ampliamente comentado en redes sociales, donde seguidores y analistas continúan discutiendo el impacto de aquella jugada en la eliminación del conjunto rojiblanco.

Chicharito, sin equipo y con futuro incierto

Actualmente, el histórico delantero mexicano se encuentra sin equipo tras finalizar su contrato con Chivas, que decidió no renovarlo y cerrar así una etapa con uno de sus referentes recientes y campeón de goleo.

Hasta el momento, Chicharito Hernández no ha confirmado si se retirará del fútbol profesional o si buscará una nueva oportunidad para continuar su carrera, manteniendo en el aire su futuro dentro del deporte.

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