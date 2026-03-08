Gabriel Milito, DT de Chivas, reveló cuál fue la clave para que Chivas doblegara a Atlas en el Clásico Tapatío

Las Chivas de Guadalajara volvieron a celebrar en el Clásico Tapatío tras imponerse 2-1 al Atlas, un triunfo que su entrenador Gabriel Milito atribuyó a la paciencia y movilidad ofensiva que mostró su equipo para romper la defensa rival.

Al término del encuentro, el estratega argentino explicó que el plan del Guadalajara fue mantener la calma y mover constantemente las piezas en ataque para desordenar al rival.

“Los chicos tuvieron una paciencia y una movilidad extraordinaria en el primer tiempo, cambiando de posiciones para intentar desorganizar su estructura defensiva”, dijo en conferencia de prensa.

Chivas remontó el Clásico Tapatío y volvió al triunfo

El partido comenzó cuesta arriba para Chivas, que arrancó el Clásico Tapatío con desventaja en el marcador. Sin embargo, el equipo rojiblanco reaccionó y logró remontar con anotaciones de Armando González y Ángel Sepúlveda.

El encuentro también tuvo momentos de tensión para el Rebaño Sagrado, ya que González falló un penalti antes de que llegara la remontada definitiva.

Finalmente, Sepúlveda fue el encargado de cobrar un segundo penal en el segundo tiempo y no desaprovechó la oportunidad, marcando el gol que aseguró la victoria del Guadalajara.

Milito resalta el valor anímico de ganar un clásico

Para Gabriel Milito, el triunfo tiene un valor especial no solo por tratarse de un Clásico Tapatío, sino también por la forma en que su equipo reaccionó tras comenzar perdiendo.

“Al triunfo le damos muchísimo valor para ser un clásico y tiene una cuota adicional muy importante. Empezar perdiendo un clásico y remontarlo fortalece sin duda el ánimo y la confianza de los jugadores“, señaló el entrenador de Chivas.

El técnico también explicó que la decisión de que Ángel Sepúlveda ejecutara el segundo penal fue producto de un acuerdo previo entre los jugadores y el cuerpo técnico, lo que permitió darle la confianza necesaria para asumir la responsabilidad en un momento clave.

Chivas escala posiciones y apunta a seguir en la pelea

Con este resultado, Chivas dejó atrás las derrotas recientes ante Cruz Azul y Toluca, recuperando el camino de la victoria en el Clausura.

El Guadalajara alcanzó 21 puntos y se colocó en el tercer lugar de la clasificación, a cuatro unidades del líder Cruz Azul, manteniéndose como uno de los protagonistas del torneo.

Además, Milito destacó la capacidad del plantel para competir en diferentes escenarios, especialmente tras una racha de seis partidos como visitante.

“Nos adaptamos e intentamos salir a jugar en todos los campos de la misma manera“, señaló.

El próximo reto para Chivas será en casa, cuando reciba al Santos Laguna el siguiente sábado en duelo correspondiente a la jornada 11, con la mira puesta en seguir sumando puntos y mantenerse en la parte alta de la tabla.

