Chivas sigue blindando a su plantel al anunciar la renovación de tres piezas más

Para la directiva de Chivas el creciente éxito que están experimentando en el torneo Clausura 2026 bajo el mando del técnico argentino Gabriel Milito es la clara señal de que deben mantener intactas a la mayor cantidad de piezas y por eso anunciaron este jueves la renovación de tres jugadores más.

Los citados elementos que ampliaron su relación laboral con el “Rebaño Sagrado” son el mediocampista Omar Govea, el portero Óscar Walley y el delantero Santiago Sandoval, por quienes existió interés antes del inicio del campeonato y la directiva se negó a negociarlos porque está pensando armar un bloque que les pueda permitir la conquista por el título en el corto plazo.

El encargado de anunciar el éxito de las negociaciones fue el director deportivo Javier Mier, quien resaltó la importancia de contar con un plantel competitivo, tanto los que están jugando regularmente como los que esperan su oportunidad como suplentes.

“La Dirección Deportiva del Club Guadalajara, que encabeza Javier Mier, informa que ha llegado a un acuerdo de renovación de contrato con tres futbolistas muy importantes en posiciones clave para el actual proyecto deportivo, con lo que se garantiza solidez en el mediocampo, competencia interna en la portería y proyección a futuro en el ataque de las Chivas”, expuso el club Guadalajara en el comunicado oficial sobre la renovación de estos tres jugadores.

También se añadió que: “Omar Govea, Óscar Whalley y Santiago Sandoval refrendaron su compromiso con el Rebaño Sagrado, que conserva a dos jugadores de capacidad probada, quienes aportan experiencia y solidez, además de asegurar la continuidad del canterano para que continúe con su proceso de consolidación dentro del primer equipo”-

En el global de las negociaciones, Govea y Whalley firmaron por un año más y seguirán vestidos con los colores del Rebaño Sagrado hasta el verano del 2027.

“Omar Govea. El mediocampista, que seguirá vestido de rojiblanco hasta 2027, se ha consolidado como uno de los mediocampistas habituales. Gran parte de las posesiones del equipo tapatío pasan por sus pies, debido a que es un jugador que se muestra permanentemente como apoyo y siempre está ubicado cerca de la zona por donde circula la pelota. Además, muestra buen criterio, inteligencia con y sin balón, y visión de juego”, destacó el club tapatío.

Inclusive compartieron los números de Govea: “Durante el actual torneo, Govea acumula 381 pases acertados, con una efectividad del 95 por ciento. Ha participado en 5 de los 11 goles anotados por Chivas; además, ha recuperado 27 balones y suma 6 mano a mano defensivos exitosos.

Whalley, por su parte, quien no ha debutado en la Liga MX tendrá que responder justo cuando Raúl Rangel deje a las Chivas para concentrarse en la Copa del Mundo 2026 con la Selección Mexicana.

“El espigado portero renovó con las Chivas hasta 2027. Con su permanencia en el equipo, se mantiene la competencia interna, ya que es un gran soporte competitivo para el ‘Tala’ Rangel, debido a su experiencia y trayectoria en el futbol europeo, lo que suma jerarquía”, precisó el club.

“Las principales características de nuestro guardameta son su buen juego de pies y sus reflejos para atajar remates a quemarropa; además, brinda garantías y siempre está listo para responder en momentos clave, especialmente ante las ausencias del ‘Tala’ por compromisos con la selección mexicana en el marco de la preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026″, aseguraron

Finalmente, el último jugador renovado fue Santiago Sandoval, hijo del exjugador de Chivas, Alonso “Negro” Sandoval y quien plasmó la rúbrica en contrato largo hasta el 2029.

“El formado en la Cantera Rojiblanca, que extendió su contrato hasta 2029, dejó en claro desde sus primeros minutos en la cancha el motivo por el que Milito le puso el ojo desde su arribo al banquillo del Guadalajara. Su proceso formativo en la Cantera Rojiblanca ha sido acelerado, ya que apenas en 2022 comenzó su camino con la categoría Sub-14 y, tres años después, debutó en el máximo circuito en la Fecha 2 del Apertura 2025 ante León”, compartió en su informe el Guadalajara.

En el reporte también destacaron que: “El talentoso juvenil juega como atacante por ambas bandas y también como mediapunta, gracias a su agilidad, sus destacados controles de balón y su educada pierna izquierda. Es un futbolista que, aunque continúa en proceso de consolidación, sin duda tiene condiciones para brillar”

Para rubricar el éxito de las renovaciones, también se informó que: “Con experiencia, presente y proyección, Chivas reafirma su convicción de construir un equipo competitivo que honre su historia y enorgullezca a los 40 millones de Chivahermanos”, finalizó.

