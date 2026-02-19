En Chivas planean repetir alineación que venció al América contra Cruz Azul

Todo indica que el técnico de las Chivas, el argentino Gabriel Milito, tiene planeado repetir la alineación que doblegó al América en la edición 264 del clásico nacional, este fin de semana contra Cruz Azul, con lo cual Fernando “Oso” González y Diego Campillo seguirían de titulares y Brian Rodríguez de suplente.

Dice el viejo refrán que alineación ganadora repite en el próximo encuentro y eso tiene pensado realizar el estratega argentino del “Rebaño Sagrado”, después del éxito que tuvo Campillo para nulificar primero a Henry Martín y después a José “Pantera” Zuñiga en el clásico contra los americanistas.

CRUZ AZUL VS. CHIVAS. 🚂🐐 ¿'La Máquina' será la 'kriptonita' de Guadalajara o el conjunto de Gabriel Milito seguirá imbatible? Atención a #PuntoFinal. 🚨 pic.twitter.com/bI2mXYp8ZM — FOX Deportes (@FOXDeportes) February 19, 2026

Además, la labor de Fernando “Oso” González junto con Omar Govea en la zona de recuperación les dio más fuerza para permitir que Efraín Álvarez y Daniel Aguirre tuvieran más libertad en el ataque para apoyar a Roberto “Piojo” Alvarado y Armando “Hormiga” González.

Esta fuerza hizo que Brian Gutiérrez, que jugó de titular los primeros cinco partidos, tenga que partir aparentemente desde la banca, aunque habría que esperar si no a la mera hora se animan a meter al jugador mexicoamericano que llegó en esta temporada procedente del Chicago Fire de la Major League Soccer (MLS).

La probable alineación del Guadalajara sería con Raúl Rangel en la portería; Richie Ledezma, José Castillo, Diego Campillo y Bryan González en la defensa; Fernando González, Omar Govea, Efraín Álvarez y Daniel Aguirre en el mediocampo y Roberto Alvarado junto con Armando González en el ataque.

Hasta el momento no existe una fecha exacta para que regrese Luis Romo, por lo cual Diego Campillo seguirá de titular después de su buena labor contra el América.

Esta formación se espera que le dé dividendos contra Cruz Azul en busca de la séptima victoria en forma seguida, en busca de un inicio demoledor

Richie Ledezma tuvo un gran rendimiento contra el América como aquí se muestra, quitándose la marca de Jonathan dos Santos en el pasado clásico y por eso repetirá contra Cruz Azul. Crédito: Hugo Ramirez | Imago7

Chivas buscará quitarse el dominio de Cruz Azul en los últimos seis juegos, en donde registra cinco derrotas y un empate, pues el Rebaño Sagrado solo ha podido ganar en el torneo Apertura 2023, lo cual implica que el cuadro tapatío deberá mostrar mejores argumentos para despojarse del domingo cementero en este duelo donde una victoria de Cruz Azul los colocaría solo a tres puntos de distancia de las Chivas y si los tapatíos ganan, se irían a ocho puntos de distancia de la Máquina.

