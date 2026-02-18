Ricardo La Volpe aplaude a las Chivas de Milito y cuestiona convocatoria del “Vasco” Aguirre

Ricardo Antonio La Volpe, ex técnico de la selección de México, aplaudió el estilo de juego de las Chivas en el inicio del torneo Clausura 2026 bajo el mando de Gabriel Milito y al mismo tiempo cuestionó el beneficio para el Tricolor que tendrá dejar a los equipos sin seleccionados para la próxima liguilla.

La Volpe fue conciso y claro en su análisis de lo que ha mostrado el Guadalajara en los primeros seis juegos del actual certamen, pero más allá de los números y los 18 puntos con un ritmo invicto, destacó la propuesta futbolística que está mostrando el Rebaño Sagrado bajo el mando del argentino Gabriel Milito.

“Clarísimo está que hay un entrenador, que tiene una filosofía futbolística, una idea, un sistema y ya desde el campeonato anterior, lógicamente, cuando hay una continuidad, que eso no es fácil en México, cuando hay una continuidad, creo que los jugadores aceptaron, porque tienen que aceptarlo en el sentido que les guste, para apoyarlo, para jugar, para correr”, señaló el exentrenador del Atlante, Toluca, América y Monterrey, entre otros equipos de la Liga MX.

Inclusive se atrevió a señalar que: “Hoy es uno de los mejores equipos; esperemos, como todos los fanáticos de Chivas, que salga campeón. Yo creo que no hay más de cinco, seis equipos, Toluca, Tigres y que de ahí sale el campeón”, argumentó el polémico estratega de México en el Mundial de Alemania 2006.

Cuestiona el beneficio de que los seleccionados no jueguen la liguilla

En otro orden de ideas, Ricardo La Volpe cuestionó el plan de la selección de México de convocar con tanto tiempo de antelación a los jugadores para el Mundial, dejando a los equipos en la liguilla sin la participación de estos elementos, decisión que podría no beneficiar en nada al Tricolor.

“Me gustaría que la Federación me lo diga o el propio Aguirre me gustaría que me lo diga, el porqué de esta reunión, si no tengo la columna vertebral. No tengo a (César) Montes, no tengo a (Johan) Vázquez, no tengo a Edson (Álvarez), no tengo a Raúl (Jiménez), es decir, no veo el porqué, fundamento de por esto y por esto”, comentó.

Por esa razón, el técnico sudamericano cuestionó el beneficio de estas decisiones: “El trabajo de conjunto no puedo, ¿no van a ser Montes y Vázquez los centrales? ¿No va a ser Raúl el ‘9’?, te estoy hablando de los que más o menos son la columna vertebral; añádele los demás que va a llamar, a todos los que están afuera. No lo veo”, concluyó.

