Para La Volpe, André Jardine no es el villano en la eliminación del América

Ricardo Antonio La Volpe aseguró que el estratega brasileño del América André Jardine no debe ser considerado como el villano de la eliminación de las Águilas de la Concachampions ante Cruz Azul, simplemente porque sus variantes tuvieron la intención de asegurar el boleto a las semifinales que tenían en la bolsa.

En charla con La Opinión, el famoso “Bigotón” expuso que: “Es lógico, pero injusto a la vez que ahora critiquen a Jardine desde el resultado fácil, porque no analizan lo que hizo en la liguilla después de que fue goleado por Toluca en el torneo regular, vino la liguilla y ahí modificó su parado táctico y no dudo de pasar de la línea de cuatro a los tres defensas y todo le resultó, pero ahora donde no tuvo el delantero nominal, todos los critican”.

Ricardo La Volpe es un seguidor de los sistemas de fútbol y aseguró que hace tiempo nadie tomaba en cuenta eso de Jardine y ahora que fue derrotado, todo mundo lo está cuestionando. Crédito: Natacha Pisarenko | AP

La Volpe expuso que:“A mí me sigue agrandando la forma como mueve sus piezas Jardine, sobre todo porque me gustan los sistemas y él ha hecho variantes que le han dado al América mucha eficiencia, pero ahora no pudo controlar la forma como Cruz Azul los atacó y al final esa misma forma de jugar hizo la diferencia”.

Dijo que ningún analista pudo asegurar antes del juego que Jardine habría planeado el juego para no seguir adelante en la Concachampions: “Porque sin un nueve fijo tuvo muchas opciones de gol, entonces al final de cuentas la diferencia es que Cruz Azul logró adaptarse a las mejores condiciones del partido, supo sacar provecho en los momentos claves”.

Destacó que lógicamente la eliminación del América generó todas las críticas que se han realizado simplemente porque nadie esperaba que alguien pudiera detener la inercia ganadora y ahora que Cruz Azul lo logró no debe ser un obstáculo o un freno para que Jardine siga realizando sus variantes tácticas.

“Prefiero un técnico que mueve sus piezas y ahora todo mundo está cuestionando porque no jugó con un nueve fijo, pero la realidad es que si hubiera ganado o anotado más goles, nadie estaría hablando. Porque ahora todos insisten en que es el culpable de la derrota, pero insisto, claro que tiene responsabilidad, pero no es el culpable de todo”, aseguró.

¡Los mejores momentos del partido! ▶️



Cruz Azul 🆚 América pic.twitter.com/1VYgsnaxAt — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) April 9, 2025

Finalmente, el extécnico de la selección de México, América, Chivas, expuso que habría que reconocer más lo que hizo Cruz Azul que en lo que falló el América y basó su argumento en que: “Todo mundo sigue cuestionando desde la crítica fácil y resultadista lo que le faltó al América y hace un tiempo cuando con Jardine ganaron todo, nadie cuestionó sus variantes tácticas, entonces creo que la comparación no es justa”.

Seguir leyendo:

– La Volpe desconoce oferta para regresar a dirigir a Rayados de Monterrey

– ¿Ricardo Lavolpe el salvador del América? Ponen en la órbita de las Águilas al “Bigotón”

– En la Liga MX, no hay chamba segura ¿Sabes cuántos técnicos han cesado en el Apertura 2019?