Toluca propina la segunda derrota al hilo a Chivas 2-0 y arrebata el liderato general

Las Chivas del Guadalajara jamás imaginaron que un error en los tres minutos iniciales del mexicoamericano Richard Ledezma pudiera ser tan costoso que al final fue el factor que le abrió la puerta a la fatalidad para sumar la segunda derrota consecutiva, ahora contra Toluca 2-0.

Desafortunadamente la falla de Ledezma marcó el destino del “Rebaño Sagrado” que llegó al estadio Nemesio Diez con la idea de demostrar que el tropiezo de la jornada pasada con Cruz Azul 2-1 solo fue una casualidad.

¡GOOOOL DE TOLUCA! 🔴⚽

Gallardo marca desde el punto penal#SabadoFutbolero pic.twitter.com/a2msvKEVBW — TUDN USA (@TUDNUSA) February 28, 2026

Pero la falla de Ledezma que le permitió a Jesús Gallardo cobrar la pena máxima que le cometió el defensa al portugués Paulinho, para colocar el marcador 1-0 en su contra y nueve minutos más tarde Jorge Díaz colocaba el 2-0 que permitió a los “Diablos Rojos” navegar el resto del partido en forma tranquila.

De esta forma Chivas dejó el liderato general en manos de su victimario en forma momentanea y dependiendo lo que hiciera Cruz Azul con Monterrey, pero lo grave es que el fútbol y el estilo de los tapatíos no alcanzó para cambiar el destino del equipo dirigido por Gabriel Milito.

Es cierto que las dos derrotas parece un momento grave para el Guadalajara y que cuando empezó a enfrentar a los equipos de mayor envergadura se le ha acabado su potencia, pero la realidad es que el cuadro rojiblanco jugó para merecer mejor suerte, pero ni ahí tuvo el destino de su lado cuando le anularon dos goles por fuera de lugar a Armando “Hormiga” González.

¡DE NUEVA CUENTA NO VALE! 🚫⚽

La Hormiga estaba adelantado otra vez#SabadoFutbolero pic.twitter.com/jz136cJFFK — TUDN USA (@TUDNUSA) February 28, 2026

La diferencia en el resultado fue que Toluca fue contundente y a las Chivas les faltó quizá el último toque, amén de la gran actuación del portero de los escarlatas Luis García que practicamente les quitó dos goles a los tapatíos.

Los goles anulados a la Hormiga González se dieron dentro de la reacción de los tapatíos al minuto 22 en un servicio de Luis Romo y después a los 32 en otra buena acción de Bryan González que dejó al delantero para rematar pero en posición ilegal.

Reacción infructuosa

Para la segunda mitad Chivas mandó toda la carne al asador con el ingreso de Brian Rodríguez, Hugo Camberos, Ángel Sepúlveda, Santiago Sandoval y Ricardo Marín, que tuvieron en un puño a los Diablos Rojos, pero donde la figura de su portero engrandeció el resultado y la victoria del equipo dirigido por Antonio Mohamed para mantenerse invictos junto con los Pumas de la UNAM.

¡GOLAZO EN EQUIPO! 🔴🔥

Díaz Price pone el segundo tras jugadón con Paulinho#SabadoFutbolero pic.twitter.com/fY09Bmp98B — TUDN USA (@TUDNUSA) February 28, 2026

Ahora Chivas tendrá que reorganizarse y aceptar que estos dos tropiezos solo fueron producto de lo que dejaron de hacer o en la confianza que les otorgó ser líderes generales para regresar a sus bases y seguir creciendo con el gran plantel que tienen y que les debe permitir conseguir mejores resultados.

