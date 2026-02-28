Alan Pulido estaría congelado en Chivas por culpa del cantante Christian Nodal

La actitud rebelde del delantero Alan Pulido le resultó muy cara en las Chivas del Guadalajara, pues frente a la decisión de no tenerlo contemplado por el técnico argentino Gabriel Milito se debe a la propia responsabilidad del jugador al asistir a unos eventos musicales cuando existía prohibición de hacerlo.

Lo anterior salió a la luz pública para explicar las razones de no utilizar a un jugador cuyo salario es de los más altos del actual plantel del Guadalajara y la directiva junto con el cuerpo técnico prefieren que esté entrenando por separado con los equipos de las categorías inferiores.

Lo mismo acontece con el mediocampista Erick Gutiérrez, quien junto con Pulido no encontraron acomodo en ningún equipo de la Liga MX como tampoco de la Major League Soccer (MLS), quienes cayeron de la gracia del técnico del “Rebaño Sagrado” al desobedecer sus indicaciones de no asistir a unos conciertos del cantante Christian Nodal.

De acuerdo a versiones periodísticas se asegura que este tema fue el punto de quiebre con el delantero de las Chivas que llegó procedente del Sporting Kansas City con a finalidad de convertirse en el hombre gol del proyecto de Milito.

“Fue el punto de quiebre de Milito con Alan (Pulido) previo al Clásico Tapatío del torneo pasado. Alan Pulido fue a las dos presentaciones de Christian Nodal independientemente con quien haya ido porque también fue con una dama muy conocida por el medio y otra persona que no tengo idea de quién pero el tema es que se dieron cuenta y al técnico no agrado eso”, se destacó en la información extraoficial que se maneja en redes sociales.

También se dijo que los jugadores tienen un reglamento especial que deben respetar: “Los futbolistas tienen prohibido estar en este tipo de lugares y él fue dos días seguidos previo a una semana de Clásico y de ahí fue que ya no lo vimos en ninguna convocatoria”.

Por lo pronto Alan Pulido supuestamente está muy cómodo en Guadalajara cobrando sin jugar para esperar que concluya su contrato de por lo menos un año y medio más, en lo que representa un duro golpe para las arcas de las Chivas.

“Con contrato vigente, me cuentan que contrario a los otros futbolistas pesados del Guadalajara que no entran en planes, Puligol está muy cómodo en la Perla Tapatía sin buscar equipo, pues no le interesa otro acomodo fuera.”, mencionó.

Chivas no tiene la intencion de acordar algo con el jugador, sino quitarselo de encima, por lo cual al finalizar el actual torneo se buscará un mal acuerdo que un buen pleito que se alargue y que las Chivas sigan se quiten de encima a este jugador que da la impresión de no tener ningún compromiso con el equipo.

