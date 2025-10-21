Alan Pulido y el Chicharito Hernández “cepillados” en Chivas para duelo vs. Querétaro

Javier Hernández y Alan Pulido fueron las dos grandes novedades que quedaron fuera de la lista de viajeros que dio a conocer el técnico de las Chivas, el argentino Gabriel Milito, para el duelo contra Querétaro y en donde, por el contrario, fue incluido el mexicoamericano Cade Cadwell.

Las bajas de los dos exmundialistas Chicharito Hernández y Alan Pulido, cada vez ven menos participación en el gran momento que vive el Guadalajara y sin duda genera mucho tiempo de comentarios, pues se trata de dos de los jugadores por la cual la directiva invirtió bastantes miles de dólares y que poco a poco han visto disminuir su participación en el Rebaño Sagrado.

Regreso de Cade Cowell

En el caso de ambos jugadores, solo se informó oficialmente que Chicharito, no fue tomado en cuenta para dosificar su rendimiento físico, mientras que con Alan Pulido solo se mencionó que fueron decisiones tácticas, dando un claro ejemplo de que el exjugador de Real Salt Lake de la Major League Soccer (MLS) perdió la confianza del entrenador y sus horas parecen contadas en el cuadro tapatío.

La baja producción del Chicharito y Pulido

Es un hecho que Chivas tenía proyectado armar una gran delantera con Javier Hernández y con Alan Pulido, sobre todo por la calidad y gran recorrido de ambos, sobre todo del exdelantero del Manchester United, Real Madrid, Bayer Leverkusen, West Ham United, Sevilla y LA Galaxy, pero la realidad alcanzó a ambos jugadores y su veteranía terminó jugándoles en contra.

Como ejemplo, Alan Pulido solo lleva 15 juegos disputados con Chivas desde que regresó al equipo la temporada pasada bajo las órdenes del español Óscar García Junyent, en donde empezó su descenso de rendimiento al grado de que en el actual campeonato solo suma cinco partidos para no más de 300 minutos en el terreno de juego.

Mientras que con Javier Hernández el tema se ha recrudecido al máximo que parece ser ya una carga mediática para el Guadalajara, donde la gente parece exigir la presencia del delantero, pero el actual torneo se enfila a ser el peor de su estancia en la Liga MX, después de su regreso procedente del LA Galaxy.

Actualmente, Hernández suma 107 minutos en cuatro encuentros, cifra más baja que los seis encuentros desde su llegada en el campeonato Clausura 2024, cuando solo restan cuatro encuentros en el actual campeonato y se enfila a que será el último del legendario delantero que actualmente sigue siendo el mejor artillero de la selección de México con 52 goles.

Cade Cowell regresó a la convocatoria

Frente a las ausencias de Javier Hernández y por las razones ya mencionadas, el técnico Gabriel Milito decidió convocar al mexicoamericano que suma 461 minutos en 12 encuentros, con lo cual los únicos centros delanteros nominales son Armando “Hormiga” González y Teun Wilke, jugadores que fueron la segunda opción en el diseño inicial del plantel rojiblanco.

