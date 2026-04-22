América coquetea con la liguilla al derrotar a domicilio al León: 2-3

Las Águilas del América siempre serán contendientes y después de pasar muchas complicaciones, finalmente lograron sumar su segunda victoria consecutiva, que prácticamente les permite poner un pie en la liguilla al vencer 2-3 al León en la propia casa de los Esmeraldas.

Un triunfo rescatado con el puñal entre los dientes por el cuadro americanista que, después de ponerse adelante en el marcador en los primeros doce minutos del juego por conducto del uruguayo Brian Rodríguez y Erick “Chiquito” Sánchez, tuvo que aguantar la reacción leonesa con las anotaciones del colombiano Diber Cambindo y Fernando “Nene” Beltrán; finalmente, pudieron alcanzar la victoria con el gol de penalti de Alejandro Zendejas para sumar tres valiosos puntos.

Zendejas cobró la pena máxima de manera magistral. 🫡



Y así, el @ClubAmerica recuperó la ventaja ante la Fiera. 📹#LaLigaDeLaAfición ✨ #J16 #ConMéxicoC26 pic.twitter.com/QVBiyzAcut — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) April 22, 2026

América sumó el segundo éxito consecutivo después de perder su sitio en la Concachampions y lo hicieron de nuevo con la fórmula de Brian Rodríguez, con tiro dentro del área por el costado izquierdo que dejó sin opción al portero Óscar García en una acción donde el charrúa fue por un lado, cambió de perfil y cuando quedó con la zurda, no dudó en sacar tremendo disparo en diagonal hacia las redes enemigas.

Y acá -¡por fin!-, el GOLAZO del ‘Nene’. 🔥



La brillante anotación con la que @clubleonfc lo empató ante las Águilas. 📹#LaLigaDeLaAfición ✨ #J16 #ConMéxicoC26 pic.twitter.com/LNAmjhM8x2 — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) April 22, 2026

Luego llegó el “Chiquito” Sánchez a los 12 minutos en un disparo en los linderos del área en una gran jugada de las Águilas con 17 toques del balón, empezando desde el portero Rodolfo Cota y culminando con el disparo en el centro del campo a la altura de la media luna del área grande para sacar un disparo con el empeine que tomó un efecto tremendo para dejar sin opciones al portero leonés.

Este gol pegó mucho en el cuadro leonés dirigido por Javier Gandolfi, que se fue en busca de reducir la desventaja, y el primer golpe llegó por el colombiano Diber Cambindo a los 36 minutos con un disparo dentro del área que, después de pegarle a un defensa, se metió a las redes.

Nueve minutos después, Fernando Beltrán, con disparo desde fuera del área, se aventó un golazo desde fuera del área que agarró un tremendo efecto y que dejó sin opción al portero Rodolfo Cota de poder detener el esférico que terminó en las redes americanistas.

Pero en la segunda mitad llegó el favor al América con un penalti; sin tener claridad de imagen, el árbitro César Ramos decretó pena máxima que convirtió en gol Alejandro Zendejas a los 77 minutos, pero dejando atrás la estela de la duda que, aun con el apoyo del VAR, no fue tan clara como para marcar la pena máxima.

América es el menos culpable de la marcación del silbante y lo más destacado es que André Jardine parece haber encontrado su alineación ideal con Brian Rodríguez como nueve movible y por las bandas Alejandro Zendejas e Isaías Violante por los costados, dejando a Raphael Veiga llegando de atrás junto con Erick Sánchez y Jonathan Dos Santos como medio escudo.

Mientras que en la defensa, Israel Reyes por derecha y Cristian Borja por izquierda, mientras que Miguel Vázquez y Ramón Juárez en la central, con lo cual tuvo fuerza y cambio de ritmo hacia adelante que fue veneno para el León.

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