El América-Toluca termina en bronca que se prolonga hasta los vestidores

La intensidad y fragor de la batalla desencadenaron un connato de bronca casi al finalizar el juego donde América venció al Toluca 2-1, pero el problema no quedó ahí, sino que estuvo a punto de generar un problema mayor en la zona VIP rumbo a los nuevos vestidores del Estadio Azteca donde prolongaron su reyerta.

El deficiente trabajo del silbante Ismael Rosario López generó que ambos equipos fueran calentándose conforme iba acabando el juego, hasta que el agua llegó al río y terminó con el conflicto que estuvo cerca de desencadenar un problema mayúsculo porque se liaron a golpes en la nueva zona rumbo a los vestidores en el Estadio Azteca, que está cubierta por grandes cristales para que los aficionados puedan ver de cerca a los jugadores cuando saltan al terreno de juego.

HELINHO PERDIÓ LA CABEZA



El delantero del Toluca se encaró con aficionados del América en la Zona VIP pic.twitter.com/fzdB4SzT8K — Estadio Deportes (@EstadioDxts) April 19, 2026

Los sucesos se dieron casi al finalizar el juego cuando el brasileño Helinho de los Diablos Rojos le hizo una dura entrada a Alejandro Zendejas del América y a partir de ahí empezaron los empujones y los golpes, pues de inmediato Ramón Juárez entró al quite de su compañero y se le fue al brasileño.

Esto desencadenó que los jugadores de ambos equipos empezaran a jalonearse y a buscar camorra, sobre todo el propio Ramón Juárez e Israel Reyes, defensas del América, mientras que del otro lado el portero Luis García les hacía frente tratando de irseles encima a los americanistas.

En la zona de las bancas también llegó el conflicto, pues el técnico de los “Diablos Rojos” Antonio Mohamed, empezó a meterse con la banca americanista y con el técnico de las Águilas, el brasileño André Jardine, haciéndole señas obscenas, agarrándose sus partes nobles y señalándole el número dos con los dedos en clara referencia a las dos victorias que ha logrado en las últimas liguillas del fútbol de México.

La violencia en el futbol mexicano desafortunadamente está en todos sus frentes ❌🏟️🇲🇽 pic.twitter.com/1qGZV0Zg56 — LUIS CASTILLO (@mluiscastillo) April 19, 2026

En la cancha, el conflicto se prolongó entre el brasileño Helinho y Alejandro Zendejas, cuando el brasileño le lanzó dos golpes al rostro al mexicoamericano y este trató de responder, obligando a la intervención de la árbitra asistente Karen Díaz, que buscó impedir que el americanista respondiera a la agresión.

América 🦅 vs 👺 Toluca



Ahora se armó la bronca en la cancha.



Helinho se fue expulsado, pero además de eso agredió a Alejandro Zendejas con un par de manotazos al rostro (siguiente video).



También muy calientes el arquero Luis García y Ramón Juárez.



Al final, ganó América 2-1 pic.twitter.com/38QiOcCNr6 — León Lecanda 🦁 (@Leonlec) April 19, 2026

En ese momento, Jesús Gallardo, compañero de Helinho, trataba de calmarlo ante el asedio de Rodolfo Cota y de Ramón Juárez, portero y defensa del América; también trataban de comerse vivo al amazónico, pero sin lograr su cometido.

Así terminó la contienda y poco después surgieron las versiones y los testimonios de que la bronca se prolongó en la zona VIP que conduce a los vestidores, donde se volvió a generar la camorra entre ambos equipos en virtud de que el brasileño Helinho siguió buscando cobrarse lo que había pasado en la cancha y que desencadenará en sanciones para algunos jugadores de ambos cuadros.

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