Emilio Azcárraga visitó al América, ¿hubo jalón de orejas por el fracaso en Concachampions?

Para Emilio Azcárraga Jean, cayó como balde de agua fría la eliminación en la Concachampions a manos del Nashville de la Major League Soccer (MLS), sobre todo porque este torneo era el que habían proyectado como obligatorio para ganar y al final se convirtió en el décimo año de fracaso.

Por esa razón el empresario se dio cita este miércoles en el campamento de las Águilas para dialogar con el cuerpo técnico encabezado por el brasileño André Jardine y con el cuerpo técnico, seguramente para exigir explicaciones del partido que ofrecieron en su casa ante los norteamericanos y que representó el complemento de una década de desilusiones en la Concacaf.

🚨André Jardine se mantendrá como DT del @ClubAmerica hasta el verano. Emilio Azcárraga se encuentra en el club hablando con todos los directivos y jugadores después del fracaso en CONCACAF🚨🦅👀



Vía: @Leonlec . #GrandesDeCorazon pic.twitter.com/V9sWchZOP6 — Luis Ernesto Tricampeon🦅🏆 (@LuisErnestoP95) April 15, 2026

El empresario no dio declaraciones, simplemente ingresó a las instalaciones americanistas ubicadas en el sur de la Ciudad de México para sostener varias charlas con todos los miembros del equipo, desde cuerpo técnico, staff, inteligencia deportiva y sobre todo con el plantel de jugadores que no pudieron tener los recursos para quitarle el boleto a las semifinales a la escuadra del estado de Tennessee.

De acuerdo a versiones extraoficiales, se asegura que Azcárraga Jean se encontraba bastante molesto por el partido que ofreció el cuadro americanista y supuestamente le reiteró al técnico André Jardine que este proyecto solo puede verse salvado con el título en el torneo Clausura 2026; de lo contrario, las cosas sufrirán cambios radicales para encarar el torneo Apertura 2027.

Azcárraga Jean repitió la fórmula que utilizó al principio del torneo de Liga de México cuando los resultados no acompañaron a las Águilas y es el soporte del mediocre rendimiento que han tenido, tanto en la Concachampions, donde ya se despidieron de la competencia, como ahora en el torneo Clausura 2026 donde ocupan la séptima posición y todo indica que tendrán que cerrar con fuerza para poder seguir con vida.

Se aseguró también que Azcárraga Jean les insistió a los jugadores que la Concacahampions sigue siendo una apuesta importante para su organización y que ahora más que nunca deberán luchar por conseguirla en la próxima edición, sobre todo porque después del tricampeonato el proyecto parece que se está resquebrajando y nadie actualmente en el equipo americanista apuesta por la continuidad del técnico André Jardine para el próximo campeonato.

Hace unos minutos salió el propietario del Club América, Emilio Azcárraga Jean, tras una hora y 40 minutos en Coapa.



Más información de lo último sobre el club hoy en todos los espacios de ESPN.



Video 🎥: especial. pic.twitter.com/BacPeZNWTd — León Lecanda 🦁 (@Leonlec) April 15, 2026

Lo único que lo puede salvar es el cuarto campeonato de Liga bajo su mando; de lo contrario, habrá muchos cambios, sobre todo el regreso a Brasil de Rapahel Veiga, Vinicius Lima y Rodrigo Dourado, que estuvieron lejos de ser una solución.

La única realidad es que la visita del empresario dueño de Televisa y del América no fue casualidad, sino simplemente el mensaje de que las cosas no están para nada bien dentro del cuadro de Coapa.

Seguir leyendo:

– Azcárraga Jean adelanta que el Estadio Azteca no estará listo para el reestreno vs. Portugal

– Azcárraga Jean de visita en el América: ¿para regañar a las Águilas?

– Emilio Azcárraga Jean asegura que América puede ganar el título 17











