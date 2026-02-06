Azcárraga Jean adelanta que el Estadio Azteca no estará listo para el reestreno vs. Portugal

El duelo de México contra Portugal programado para el próximo 28 de marzo en la primera fecha FIFA del calendario del año, se jugará en un estadio Banorte (Azteca) aun sin terminar las obras de remodelación, confirmó este viernes el dueño del inmueble y de Televisa Emilio Azcárraga Jean.

Azcárraga Jean informó que desafortunadamente las obras de remodelación del icónico escenario dos veces mundialista no van en tiempo y forma para que esté completamente terminado para el 28 de marzo, fecha que se fijó para celebrar el duelo de preparación para el Mundial contra Portugal del astro Cristiano Ronaldo.

"LOS CONSTRUCTORES DICEN QUE SÍ, PERO COMO QUE YO NO VEO QUE SUS FECHAS SEAN LAS FECHAS" 😶



Emilio Azcárraga, dueño de Club América, evaluó el progreso de la remodelación del Estadio Azteca de cara al Mundial 2026



📹 @crh_oficial #CentralFOX pic.twitter.com/95cRrO5156 — CENTRAL FOX MX (@CentralFOXMX) February 6, 2026

El empresario del ramo de la televisión destacó que no obstante los esfuerzos que se han realizado y que en las últimas semanas se han redoblado las obras, el llamado Coloso de Santa Úrsula no estará listo para el compromiso internacional contra la escuadra lusitana.

“Los constructores dicen que sí. Yo no soy experto en construcción. Yo no veo que sus fechas sean las correctas, pero va muy bien. Al principio hubo mucha dificultad, pero ahora todo va mucho en paz. La tercera fase es para siempre, para seguir implementando nuevas cosas”, precisó Azcárraga sobre la situación de las obras.

Inclusive Azcárraga Jean precisó que las obras de remodelación continuarán después de la justa mundialista para dejar el impresionante inmueble casi como nuevo, debido a que la manita de gato que necesitaba desde 1986 en que se jugó el segundo mundial, al final resultó una garra de tigre.

“El avance que hemos tenido ha sido un trabajo de muchísima gente, alrededor de 1300 personas laborando en estas fechas. Esta primera etapa, que termina ahora el 28 de marzo con la reapertura es importante, luego seguir con las obras que falten para la Copa del Mundo“.

“Incluso hay cosas para seguir adelante en los trabajos que por la complejidad de la obra no se pueden hacer, por ejemplo el estacionamiento grande, entonces lo tenemos que hacer posterior al Mundial, también un tema de iluminación de columnas que no quedó bien y se hará después”.

Agradecimiento a Álvaro Fidalgo

Azcárraga Jean también se dio tiempo para tocar el tema de Álvaro Fidalgo, a quien agradeció su esfuerzo por las cosas que aportó a las Águilas del América, sobre todo como parte importante del tricampeonato histórico que reafirmó la posición de privilegio en el fútbol de México para la escuadra azulcrema.

“Álvaro, como lo dijo Carlos Reinoso, desde el día que llegó entendió a dónde lo hacía. Entendió la importancia de esta institución, entendió la exigencia, entendió que las críticas son muy rudas a veces o demás, son muy violentas, pero las victorias se saborean mucho”, afirmó Azcárraga.

Finalmente el líder del Grupo Ollamani que integra a Televisa, Estadio Azteca y el América también dijo que Javier Aguirre, Rafael Márquez y Duilio Davino tienen la palabra para convocar a Álvaro Fidalgo después de haber cubierto el tramite de cambio de Federación ante la FIFA.

“Depende de Javier (Aguirre) y de Rafa (Márquez) y de Duilio (Davino), entonces no depende de mí. Ahora sí que ellos son los responsables de la selección nacional, nosotros estamos para apoyarlo. Creo que es un jugador que tiene mucha calidad”, aseguró el líder de la empresa Televisa

🚨 @eazcarraga dio a su favorito para ganar el #SuperBowl: @Patriots



"Son muy buenos socios, vinieron a jugar alguna vez, ojalá que les toque ganar y ojalá los veamos pronto aquí". pic.twitter.com/gDePCqMzlI — PressPort (@PressPortmx) February 6, 2026

América no despilfarrará dinero en refuerzos

El dueño del América también tocó el tema de los refuerzos y enfatizó que no malgastarán su dinero nada más porque si, sino por el contrario bajo un análisis importante.

“Yo espero que sí (llegue un nuevo refuerzo), nos quedan cuatro días. No estamos contactando por contratar, hay que entender el funcionamiento que quiere André Jardine y con eso encontrará las posiciones que se deben de reforzar”, comentó Azcárraga Jean.

Pero aclaró que esta decisión no impactará en el armado del equipo para luchar por los máximos logros, aduciendo al eslogan que siempre han manejado en el América, en el sentido de que ellos no ganan partidos, sino conquistan títulos.

“Ojalá y llegue algo, pero si no la verdad es que el plantel que tenemos es supercompetitivo, al final es el América y el América está para construir grandes cosas”, finalizó el empresario.

