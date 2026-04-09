Arrestan al esposo de la mujer estadounidense desaparecida en Bahamas

El esposo de una mujer estadounidense desaparecida en Bahamas fue detenido mientras las autoridades avanzan en una investigación penal. Aunque no enfrenta cargos por ahora, el caso ha dado un giro tras cuestionamientos familiares sobre su versión de los hechos.

El estadounidense Brian Hooker, de 58 años, fue arrestado por las autoridades de Bahamas en relación con la desaparición de su esposa, Lynette Hooker, así lo confirmó a Fox News el abogado Terrel Butler.

Su abogado aseguró que el hombre “niega categórica e inequívocamente cualquier irregularidad” y que ha estado cooperando con la investigación.

Hasta el momento, no se le han presentado cargos formales.

Desaparición en un paseo en bote

Lynette, de 56 años, desapareció el sábado por la noche mientras viajaba con su esposo en una pequeña embarcación cerca de Hope Town, en las Bahamas.

Según la versión de Brian, la mujer cayó al agua y fue arrastrada por fuertes corrientes. Afirmó que intentó rescatarla, pero las condiciones del mar lo impidieron.

También indicó que la víctima tenía la llave de encendido del bote, lo que le obligó a remar de regreso a tierra.

Dudas de la familia

La hija de Lynette, Karli Aylesworth, ha cuestionado públicamente el relato. Aseguró que su madre no solía manejar la embarcación, lo que hace “inconsistente” la versión de que ella tuviera las llaves.

Además, afirmó que su padrastro habría mostrado comportamientos agresivos en el pasado, lo que —según ella— debería ser considerado en la investigación.

Testigos señalaron que autoridades abordaron el yate de Brian para inspeccionarlo, en un operativo que incluyó la revisión del exterior e interior de la embarcación.

Estas acciones ocurrieron poco después de que la Guardia Costera de Estados Unidos confirmara la apertura de una investigación criminal.

Equipos de rescate han desplegado amplias operaciones por mar, aire y tierra, utilizando drones y buzos especializados en un intento por localizar a Lynette.

El caso continúa en desarrollo mientras las autoridades buscan determinar si se trató de un accidente o si hay elementos criminales involucrados.

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