Turista estadounidense desaparece en Bahamas tras caer de una embarcación

Una mujer estadounidense, identificada como Lynette Hooker, de 56 años, desapareció en Bahamas luego de caer al mar durante un trayecto nocturno en una pequeña embarcación junto a su esposo. Las autoridades activaron un operativo de búsqueda en medio de advertencias sobre la seguridad en actividades marítimas en el país.

El incidente ocurrió alrededor de las 7:30 p. m. durante un trayecto entre Hope Town y Elbow Cay, en el archipiélago de las Bahamas, declaró a Fox News Digital el subjefe del cuerpo de bomberos voluntarios de Hope Town, Stafford Plug Patterson.

Corrientes fuertes y pérdida de control

De acuerdo con la Royal Bahamas Police Force, la mujer cayó al mar llevándose consigo la llave de encendido del bote, lo que provocó que el motor se apagara.

Las autoridades indicaron que las fuertes corrientes arrastraron rápidamente a la víctima, mientras su esposo, Brian Hooker, perdió contacto visual con ella.

Tras el incidente, el hombre logró remar hasta la orilla y llegó a tierra firme en Marsh Harbour alrededor de las 4:00 a. m. del domingo.

Una vez allí, alertó a otras personas, quienes notificaron a las autoridades sobre la desaparición.

Operativo de búsqueda en curso

Equipos de la policía, junto con la Fuerza de Defensa de Bahamas y rescatistas locales, mantienen un operativo activo para localizar a la mujer.

Las autoridades continúan investigando las circunstancias del accidente.

El caso ocurre en un contexto en el que el Departamento de Estado de Estados Unidos mantiene una alerta de nivel 2 para viajeros en Bahamas.

La advertencia insta a los ciudadanos a extremar precauciones debido a la criminalidad y a los riesgos en actividades acuáticas, señalando que la navegación recreativa en el país no siempre está debidamente regulada y que se han registrado accidentes mortales.

Sigue leyendo:

– Joven de 19 años de Texas cayó por la borda de un crucero de Royal Caribbean.

– Buscan a pasajero de crucero que cayó por la borda durante un viaje de Australia a Hawaii.

– Acusan a dos turistas de robar casi $13,000 dólares en esculturas de un crucero Carnival